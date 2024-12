Veszélyeztetett gepárdkölykök az állatkert új lakói

A Cincinnati Állatkert különleges módon ünnepelte december 4-én a nemzetközi gepárdnapot: két veszélyeztetett gepárdkölyköt fogadott be. A kölyköket Zolának és Lulunak nevezték el, amelyek szuahéli nyelven nyugodtat, illetve gyöngyöt jelentenek.

Zola és Lulu az állatkert külterületén, a Mast Farmon születtek. A kölyköket jelenleg az állatkert bölcsődéjében gondozzák, ahol elkötelezett gondozói csapat és újszülött-specialisták cumisüvegből táplálják őket.

A kölykök jelenleg a mozgásképességük fejlesztésével és a gondozókkal való szocializációval foglalkoznak. Miután megerősödtek, az állatkert fő területére költöznek, ahol a látogatók is találkozhatnak majd velük.

Cincinnati Zoo Welcomes 2 New Endangered Cheetah Cubs in Honor of International Cheetah Day https://t.co/5PbJmoz80n

— People (@people) December 6, 2024