Ez a fenyő lesz idén a világ leghíresebb karácsonyfája

A Massachusetts állambeli West Stockbridge-ből indult útnak az a 23 méter magas lucfenyő, amelyet idén New York egyik legismertebb nevezetessége, a Rockefeller Center előtt állítanak fel. Az 50 ezer színes fénnyel és Swarovski-csillaggal díszített fa december 2-től látható, és január 13-ig marad Manhattan szívében.

Az ikonikus karácsonyfa nemcsak pompás látványt nyújt, hanem hosszú évtizedekre visszanyúló hagyományt is képvisel. A Harper’s Bazaar magazin összegyűjtötte a Rockefeller Center karácsonyfájához kapcsolódó legérdekesebb kulisszatitkokat:

The 2024 Rockefeller Center Christmas Tree is officially sparkling on Center Plaza 🎄 Are you planning to see it in person? pic.twitter.com/q6loym6IQB

— Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 5, 2024