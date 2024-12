Delle, a magányos delfin magában „beszél”

A kutatók víz alatti mikrofonokkal figyelték meg Delle-t, és és alig két hónap alatt,

Ezek között voltak sípolások, kattogások és lüktető hangok, amelyek a delfinek társas kommunikációjára jellemzőek.

Lonely dolphin has ‘highly vocal’ conversations — with himself, surprised researchers say https://t.co/VLWuVigpKt pic.twitter.com/uVUznTspTA

— New York Post (@nypost) November 21, 2024