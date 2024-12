A szeretet megmentette a kopasz barna medvét

Egykor kopaszon és betegesen, ma már egészséges és boldog medveként éli mindennapjait Eve medve. Története lenyűgözte az állatbarátokat világszerte. Az állatot még 2017 karácsonyán találták meg Észak-Kaliforniában, miközben a kukában keresett élelmet. Akkor mindössze 13,6 kilót nyomott, és szinte teljesen kihullott a szőre a rüh okozta súlyos fertőzés miatt.

Eve először egy kaliforniai vadállatközpontban kezdte meg gyógyulását, ahol két éven át kezelték rühességét és megfelelő étrenddel segítették felépülését. Bár fontolgatták, hogy visszaengedik a vadonba, végül úgy döntöttek, hogy az állat jólléte túlzottan függ az emberektől, és nincsenek meg az ösztönei a túléléshez.

Bald ‘Bare Bear’ Makes Stunning, Furry Transformation After Her Move to a Texas Sanctuary https://t.co/QcYrflniEx

