Megmentette nővérét a Down-szindrómás kisfiú

Egy 8 éves Down-szindrómás fiú, Grayson Unruh, igazi kis hőssé vált, amikor gyors reakciójával megmentette 14 éves nővérét, Ava Grace-t egy pusztító háztűzből a coloradói Centennial városában. A gyerekek éppen egyedül voltak otthon, amikor a tűz december 1-jén, vasárnap délelőtt kitört.

A megyei seriff hivatala szerint Grayson azonnal felismerte a veszélyt, és figyelmeztette nővérét, hogy hagyja el a házat. „Ava, Ava!” – kiabálta, amíg Ava Grace biztonságba nem került. Az édesanyjuk és édesapjuk, Steven Unruh, a tűz idején néhány mérföldre voltak otthonuktól, és a füstöt látva még nem sejtették, hogy a saját házuk ég.

Ryan McConnell és Chris Calderon seriffhelyettesek voltak az elsők, akik a helyszínre értek. Az érkező mentőcsapatot vastag fekete füst fogadta, amely az egész házat beborította. Mivel a hátsó udvarba vezető kaput nem tudták kinyitni, a helyettesek puszta kézzel bontották le egy szomszédos kerítés részét, hogy a gyerekeket elérjék.

A testkamerás felvételeken hallható, ahogy Grayson kétségbeesetten ismétli: „Ég a szobám!” A rendőrök végül biztonságba helyezték a gyerekeket, miközben a tűzoltók megkezdték a lángok oltását.

This is the body worn camera video of Deputy McConnell and Deputy Calderon rescuing two children from the backyard of a burning home in Centennial before firefighters arrived. The fire happened on December 1.

