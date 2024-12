Lövöldözni kezdett egy férfi egy iskolában Kaliforniában, két kisgyerek súlyosan megsérült

„A feltételezett elkövető meghalt” – írta a Butte megyei seriff hivatala az X közösségi platformon.

Kory L. Honea seriff a KCRA TV riporterének elmondta, hogy a helyszínre érkező rendőrök holtan találták a lövöldözés gyanúsítottját, feltehetően agyonlőtte magát.

A nyomozók vizsgálják, hogy volt-e valamilyen kapcsolata az iskolával. A lövöldözésben súlyosan megsebesült 5 éves és 6 éves kisfiút egy közeli kórházba szállították.

A fegyveres helyi idő szerint szerdán 13 óra után kezdett lövöldözni az 5500 lakosú Palermóban lévő keresztény magániskolában, amelybe óvodás kortól nyolcadik osztályig járnak a gyerekek. A honlapja szerint 1965 óta működő iskolának 33 tanulója van.

