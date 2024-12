Karácsonyi rablás: 2500 pitét loptak el egy kamionról

Egy Michelin-csillagos séf, Tommy Banks, a médián keresztül arra kérte a tolvajokat, hogy karácsonyi jócselekedetként adományozzák el az ellopott pitéket. Banks brit étteremtulajdonos december 2-án, hétfőn az Instagramon számolt be arról, hogy bűnözők egy csoportja eltulajdonítottak egy furgont, amely 2500 pitét szállított, összesen több mint 30 000 dollár (kb. 11 millió forint) értékben.

Banks megjegyezte, hogy „borzalmas, hogy kirabolták”, de feltételezése szerint a tolvajok valószínűleg csak a furgont akarták, és „nem számítottak a hátuljában lévő közel egy tonna pitére”.

A séf hangsúlyozta: „Elég szomorú, mert ez rengeteg hús, liszt, tojás és rengeteg munka.”

Thieves Steal Over $30,000 of Christmas Pies During Delivery Van Heist: ‘It’s Horrible Being Robbed’ https://t.co/jXkiHeWust

— People (@people) December 3, 2024