Víznyelő nyelhette el a nagymamát

Egy 64 éves pennsylvaniai nagymama, Elizabeth Pollard, valószínűleg egy hatalmas víznyelőbe zuhant, miközben eltűnt macskáját, Peppert kereste. A nő december 2-án, hétfő este tűnt el, és azóta sem találják. A helyszínre érkező hatóságok megerősítették, hogy a nő ötves unokáját biztonságban találták az autóban, de Pollard nyomtalanul eltűnt.

Az unoka szerint a nagymama nem tért vissza a járműhöz, miután elindult a macskát keresni. A hatóságok gyanúja szerint a nő egy víznyelőbe eshetett, amely egy régi szénbánya fölött nyílt meg. „Majdnem olyan, mintha a föld kinyílt volna alatta” – mondta a pennsylvaniai állami rendőrség egyik tisztje.

