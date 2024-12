Mark Rutte: Ukrajnának az erő pozíciójából kell elkezdenie a béketárgyalásokat

Mark Rutte szerint Ukrajnának nincs szüksége több „ötletelgetésre” arról, hogy milyen legyen a békefolyamat, hanem arra van szüksége, hogy a szövetségesek biztosítsák, hogy erős pozícióba kerüljön, amikor úgy dönt, hogy megkezdi a tárgyalásokat.

„Tehát azt mondanám, hogy több katonai segélyt és kevesebb vitát arról, hogy hogyan nézzen ki a békefolyamat” – hangsúlyozta.

Véleménye szerint Oroszország agressziója nem csillapodik, sőt, Vlagyimir Putyin orosz elnök fokozza a háborús retorikáját és vakmerő provokációkat hajt végre: Ukrajnát kísérleti rakéták tesztelésére használja, és észak-koreai katonákat von be az illegális háborúba.

NATO allies are focused on strengthening Ukraine’s defense ahead of Donald Trump’s potential return to office.

Secretary-General Mark Rutte emphasised that military support is crucial to ensure Ukraine enters peace talks from a position of strength.https://t.co/AjjSZtD1vH

— euronews (@euronews) December 3, 2024