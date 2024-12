A világ legdrágább Michelin-csillagos éttermében földön ülve kell elfogyasztani a vacsorát

A tokiói Ginza Kitafuku étterem nyerte el a legdrágább Michelin-csillagos étterme címet a Chef’s Pencil gasztrokalauz éves ranglistáján. Az étterem legdrágább menüje 2130 dollárba, átszámítva közel 830 ezer forintba kerül. Az étel a japán királyi család által oly kedvelt hórákból áll. A jeges-tengeri pókként is emlegetett fajta hatalmas tiszteletnek örvend az országban, még múzeumot is nyitottak a faj számára.

