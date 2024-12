Nem akart hinni a szemének az utas, amikor landolás közben a repülő ablakának kerete leszakadt

Egy Delta Airlines járaton meglepő incidensre lettek figyelmesek az utasok:

Az egyik utas meg is örökítette a jelenetet, a Redditen osztotta meg tapasztalatát, amely hatalmas vitát váltott ki a platformon.

Passenger shocked when part of airplane window breaks off during rough landing: ‘This is a first’ https://t.co/3MqXLlR0W6 pic.twitter.com/dVh9j2J4I2

— New York Post (@nypost) November 22, 2024