Donald Trumphoz látogatott Justin Trudeau kanadai miniszterelnök

A november 5-én amerikai elnökké választott republikánus politikus és Kanada liberális kormányfője vacsora keretében ült le beszélni Donald Trump Mar-a-Lago rezidenciáján – közölték magas rangú kanadai tisztségviselők.

A kanadai közszolgálati média (CBC) beszámolója alapján Justin Trudeau repülőgépe floridai idő szerint az esti órákban landolt Palm Beach nemzetközi repülőterén. A kanadai kormányfővel utazott Dominic LeBlanc, a kanadai közbiztonsági miniszter is.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau flew to Florida on Friday to meet with President-elect Donald Trump following his threats to impose sweeping tariffs on Canadian products. https://t.co/be7IQNblQM

