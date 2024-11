Magyarország és a Bahrein közötti megállapodás célja a két ország beruházási kapcsolatainak előmozdítása

Az EU Kirgizisztánnal kötött partnerségi megállapodásának, valamint a magyar-bahreini beruházásösztönzési megállapodás kihirdetésének vitájával kezdte pénteki munkáját az Országgyűlés.

EU-kirgiz-megállapodás

Az unió, valamint a Kirgiz Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatról Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a partnerségi megállapodások az EU és tagállamai, valamint harmadik országok közötti intézményesített politikai párbeszéd jogi alapjául szolgálnak. Hozzátette, a közép-ázsiai térségben Kirgizisztán a második állam, amellyel ilyen megállapodást kötnek, az EU korábban Kazahsztánnal írt alá hasonlót.

Ismertetése szerint a megállapodás átfogóbb alapokra helyezi az EU és Kirgizisztán közötti kapcsolatokat, valamint fokozza a párbeszédet számos olyan szakpolitikai területen, mint a környezetvédelem, az energia, az éghajlatváltozás, a közlekedés, a kereskedelem, az emberi jogok, oktatás, mezőgazdaság, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a migráció.

Közölte, a megállapodásban megfogalmazott célok szorosan összhangban állnak Magyarország érdekeivel, a keleti nyitás politikájával.

A megállapodás egyik legmeghatározóbb elemének az államtitkár a gazdasági együttműködést nevezte, amely szerinte közvetlenül szolgálja Magyarország érdekeit, az elmúlt években ugyanis a kétoldalú kereskedelem dinamikusan növekedett, 2023-ban meghaladta a 26 millió eurót.

Hozzátette, a megállapodás elősegíti a kereskedelmi akadályok lebontását, így megkönnyítve a magyar termékek és szolgáltatások piacra jutását.

Magyar Levente úgy összegzett, a megállapodás elfogadása nem csupán az EU és Kirgizisztán kapcsolatainak új dimenzióját nyitja meg, hanem Magyarország számára is stratégiai jelentőségű.

Herczeg Tamás (Fidesz) frakciója támogatásáról biztosította az előterjesztést. Értékelése szerint a megállapodás alapot biztosít az EU és tagállamai Kirgizisztánnal folytatott hatékonyabb együttműködésére, a politikai párbeszéd megerősítésére és a számos területen folytatott együttműködés fokozására.

Közölte, Közép-Ázsiának egyre jelentősebb szerepe van a világgazdaságban, a világ egyik leggyorsabban fejlődő térsége, a magyar kormány pedig minden európai kormányt megelőzve hangsúlyozta a keleti világgal történő stratégiai kapcsolatok építésének fontosságát.

Szólt arról is, hogy tavaly rekordot döntöttek a magyar-kirgiz kereskedelmi kapcsolatok, és működik egy közös magyar-kirgiz fejlesztési alap is.

Hollik István a KDNP-frakció támogatásáról biztosítva a javaslatot azt mondta, Magyarországnak sok vitája van az EU-val, de most egy olyan megállapodásról van szó, amelyben egyetértenek az unióval. Nem elzárkózni kell Európának, hanem kihasználnia geopolitikai helyzetét, hogy a másik két nagy világgazdasági pólus, Kína és Amerika között helyezkedik el – mondta.

Magyar-bahreini megállapodás

A Magyarország és a Bahrein közötti, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatról Magyar Levente államtitkár azt mondta, a megállapodás célja a két ország beruházási kapcsolatainak előmozdítása, valamint a beruházási környezet biztonságosabbá és kedvezőbbé tétele.

Elmondta, a szerződést az Európai Unió iránymutatása alapján és jóváhagyásával kötötték meg, az számos garanciális elemet tartalmaz a külföldön beruházó vállalkozások számára, így például biztosított a hátrányos megkülönböztetéstől való védelem, valamint a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás elve is.

A megállapodás rendelkezései ugyanakkor megfelelő jogi keretek közé szorítják a külföldi beruházók perlési lehetőségét Magyarországgal szemben – tette hozzá.

Herczeg Tamás (Fidesz) úgy értékelt, a megállapodás számos új lehetőséget nyit a magyar vállalkozásoknak, az kedvező feltételeket kínál és további ösztönzést ad majd a kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatok kölcsönösen előnyös fejlesztéséhez.

Hollik István (KDNP) közölte, frakciója szerint a beruházásvédelmi megállapodás egyértelműen illeszkedik Magyarország külgazdasági stratégiájához, illetve kedvező a beruházóknak és a vállalkozóknak, ezért támogatja azt.

Államtitkár: elemi érdek a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása, és a két új blokk megépítése

Magyar Levente, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium államtitkára Magyarország elemi érdekének nevezte, hogy a paksi atomerőmű üzemidejét meghosszabbítsák, és a két új paksi blokkot megépítésék. Hangsúlyozta: ez a megfizethető áram, az ellátásbiztonság és a zöld átmenet garanciája.

Emlékeztetett: a Paks 2 beruházásról szóló államközi szerződést – Magyarország és Oroszország között – több mint 10 évvel ezelőtt kötötték, és ez alatt az idő alatt a világ „példátlan módon megváltozott”. Szerinte ezek a radikálisan megváltozott körülmények indokolják a törvényjavaslatot. Az előterjesztés indokolásában azt írják: a módosítás lehetőséget ad a megrendelőnek, hogy a beruházás megvalósítására vonatkozó szerződést úgy módosítsa, hogy elsődlegesen veszi figyelembe az ellenérték növelését indokoló, a fővállalkozó által bemutatott vagy más módon tudomására jutott körülményt.

Magyar Levente szerint bár az EU közvetlenül nem szankcionálja a nukleáris ipart, a koronavírus-járvány és az Oroszországgal szemben – az orosz-ukrán háború miatt – kivetett szankciók jelentős negatív hatással voltak a gazdasági körülményekre, és „kedvezőtlenül befolyásolták az időtényezőt” Paks 2 beruházás kivitelezésében. Szerinte ezért fontos olyan törvényi keret megteremtése, amivel ezek a hatások kezelhetők, és lehetővé teszik a projekt sikeres megvalósítását.

Magyar Levente hangsúlyozta azt is: az európai és a globális nukleáris ipar és ellátási lánc elképzelhetetlen orosz források nélkül. Elgondolkodtatónak nevezte, hogy továbbra is Oroszország az Egyesült Államok első számú uránbeszállítója. A paksi bővítést Közép-Európa legjelentősebb infrastrukturális beruházásának nevezte, amely szerinte a kelet-nyugati együttműködés egyik fontos platformja. Kiemelte: a beruházásban amerikai, német, francia, osztrák, holland és svéd cégek, illetve közel 100 magyar alvállalkozó is részt vesz.

Fidesz: a javaslat a paksi bővítés beruházásának zökkenőmentességét biztosítja

Hercegh Tamás, a Fidesz vezérszónoka közölte: a törvényjavalat célja, hogy a paksi bővítés beruházása továbbra is zökkenőmentes legyen.

Emlékeztetett: Magyarország egyetlen atomerőműve több mint 35 éve látja el energiával az ország lakosságát és ipari fogyasztóit biztonságos és környezetkímélő módon. Hangsúlyozta: hosszú távon szükség van a paksi atomerőmű négy blokkján kívül további két blokk megépítésére, amivel a teljes hazai áramigény 70 százaléka fedezhető lesz, kiválthatóvá válik 3 milliárd köbméternyi éves gázfogyasztás és megszüntethető lesz 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátása.

Kiemelte: az atomenergia-termelés nemcsak a károsanyag-kibocsátást csökkenti, hanem támogatja a magyar energiaszuverenitás megteremtését is, megfizethető energiát ad, ami a rezsiárcsökkentést is segít megtartani.

Úgy vélte: a paksi atomerőmű bővítése kiváló példa arra, hogy a nukleáris együttműködés visszahozhatja a józan észt, a racionalitást és a békés egymás mellett élés reményét a nemzetközi politikában. Az orosz fővállalkozó mellett ugyanis a projekten amerikai, francia, német, osztrák és svájci cégek is dolgoznak – mutatott rá, hangsúlyozva, hogy a nukleáris energia területén a partnerség és az együttműködés még mindig szakmai alapon nyugszik.

DK: tovább drágulhat a beruházás

Földi Judit (DK) arról beszélt, hogy a legújabb ígéretek szerint a két új paksi blokk a 30-as évek elejére biztosít energiát. Azt ma senki nem tudja, ez pontosan mit jelent majd – jegyezte meg.

Rámutatott: a törvényjavaslat az egyik legfontosabb szempontot, a beruházási költségektől való eltérés tilalmát írná felül, holott látható, az ország teherviselő képessége nem végtelen. Kiemelte: a beruházás értéke már most lényegesen meghaladja a 2014-es értéket.

Az elmúlt évek inflációs adatait nézve a projekt értéke mintegy 7 milliárd euróval nőne, az építőipari infláció emelkedése pedig még nagyobb drágulást idézne elő – vélte, megjegyezve ezzel Oroszország gazdaságát támogatnák egyúttal.

A DK támogatja a Paks 1 erőmű meghosszabbítását, de erre álláspontjuk szerint azért van szükség, mert jelentősen csúszik az új blokk megvalósítása. A meghosszabbítással önmagában az Oroszországtól való energiafüggőség nem csökkenne, az erőmű üzemanyaga onnan származik és a karbantartásnál is az orosz félre kellene számítani – közölte.

A hosszabbítást csak úgy szabad megvalósítani, hogy ha szakmailag megfelelően bizonyítják, ennek nincs biztonsági kockázata – rögzítette. Megjegyezte: mivel az atomenergia hivatal élére hű pártkatonát neveztek ki, ezt csak a nemzetközi atomenergia ügynökség felügyelte alatt tartja a DK elfogadhatónak.

Közölte, a törvényjavaslat céljával maximálisan egyetértenek, a megvalósítással azonban nem.

A KDNP támogatja a javaslatot

Hollik István (KDNP) kijelentette, a magyar atomerőmű-szakemberek kiváló, világhírű szakemberek és ha azt állítják, hogy az üzemidő meghosszabbítása biztonságos, akkor az úgy van. Felháborítónak ítélte, hogy napi pártpolitikai csatározások miatt tesz a DK a szakemberek véleményével ellentétes kijelentéseket. Ennek itt helye nincs – rögzítette.

Kitért arra, hogy a több mint ezer napja zajló orosz-ukrán háború felértékelte az energiabiztonságot, Magyarország is kiemelten figyel erre a területre. Olyan folyamatok indultak el, amelyhez Magyarországnak is igazodnia kell úgy, hogy a klímacélokat a „magunk számára még szigorítottuk is”.

Emlékeztetett: a 2030-ig szóló energia- és klímaterv azt tartalmazza, hogy az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátását negyven helyett ötven százalékkal igyekszik Magyarország csökkenteni az 1990-es szinthez képest. Időarányosan jól állnak, ez a cél teljesíthető lesz, ha továbbra is kiállnak a paksi erőmű bővítése mellett – mutatott rá.

Erre azért is szükség van, mert az egész világon elmozdul az energiaigény az elektromos áram felé. Az energiamixet nézve látható, az atomenergiának fontos szerepe van Magyarországon, a mix csaknem felét tette ki. A fosszilis energia aránya csökken, a 2022-es 34 százalékról tavaly 28,8 százalékre esett vissza. A megújuló energiák területén Magyarország jól áll, a napenergia aránya a 2022-es 21,4 százalékról tavaly 25 százalékra bővült. Elektromos áramra – amit Paks termel – egyre nagyobb szükség van – rögzítette, hozzátéve: a hozzánk települő modern vállalatok energiaigénye is nagy. Hangsúlyozta: Magyarország áramtermelő kapacitását növelni kell Paks bővítésével és a megújuló energiafejlesztésekkel.

Paks II. bővítését és a törvényjavaslatot a KDNP támogatja, azért is, mert ez a beruházás a városnak nagy lehetőséget jelent, a környéken élők számára a legfontosabb munkalehetőség.

Jobbik: „nukleáris Luca széke” a Paks II. beruházás

Bencze János, a Jobbik vezérszónoka egyetértett azzal, hogy atomenergiára szükség van, az ugyanis olcsó, megbízható és a klímacéloknak is megfelel. Szükség van olyan termelői kapacitásra, amely stabil – közölte.

Magát a beruházást ugyanakkor „nukleáris Luca székének” nevezte, olyan lassan készül. Felidézte, hogy a kormánypártok azzal „hakniztak”, hogy a beruházás jelentős fejlődést hoz a térségnek, de ebből semmi nem valósult meg. Az ígéretek ellenére az úthálózat továbbra is katasztrofális állapotban van, Pakson elszálltak és budapesti szintet ütöttek meg az ingatlanárak egy lényegében nem létező beruházás miatt.

Tönkretették a környékbeli vállalkozásokat, hogy a kormánypártok emberei vegyék át a helyüket – rótta fel, majd kitért az ügyeleti rendszer „tönkretételére”.

Az elmúlt hetek híre, hogy tízezernél több embert várnak Oroszországból Paksra dolgozni. Nem látják a beígért barnamezős ipari fejlesztéseket sem – sorolta. Kijelentette: az atomenergiát és azt, hogy Paks II. megépüljön, támogatják, de úgy, hogy az a térségnek fellendülést hozzon.

Mi Hazánk: a javaslat értelmében emelkedhet a kivitelezési ár

Szabadi István (Mi Hazánk) elmondta, pártja a hibrid energiapolitikát támogatja, ezért Paks II. megépítését is az első pillanattól kezdve támogatták. Elfogadhatatlannak nevezte azonban azt, hogy a kormány szinte minden információt titkosított a beruházással kapcsolatban.

Kiemelte: a törvényjavaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy emelkedjen a 12,5 milliárd eurós kivitelezési ár. A javaslat kiegészíti az eredeti törvényt azzal, hogy a szerződés létrejöttétől számított 10 év letelte után, a kormány felhatalmazása esetén a megrendelő Paks II. Zrt., az orosz fővállalkozó Roszatommal egyeztetve, az eredeti fővállalkozói szerződés tartalmától függetlenül növelheti a kivitelezési árat vagy megváltoztathat egyéb paramétereket – jelezte.

Emlékeztetett arra is, hogy a beruházás igen jelentős csúszásban van, az volt ugyanis az ígéret, hogy 2023-ban az első blokk már áramot fog termelni. Hozzátette, a tőke törlesztését 2026-ban kellett volna elkezdeni, egy módosítás értelmében azonban elég lesz 2031-ben, de változatlanul 2046-ig kell majd visszafizetni. Ha jövőre megemelik a beruházás árát, akkor még az eddigieknél is nagyobb terhet jelenthet a törlesztés a magyar államnak, ráadásul a romló forint már önmagában is drágítja a projektet – figyelmeztetett. A Mi Hazánk támogatja a javaslatot, de továbbra is kéri a transzparenciát – közölte.

Paksi atomerőmű – zárszó

Magyar Levente, a külügyi tárca államtitkára elmondta, a képviselői hozzászólások arról győzték meg, nincs érdemi vita az atomerőmű szükségességéről, egyben mindenkit biztosított: a kormányt az a cél vezérli, hogy az erőmű mihamarabb működésbe lépjen.

Felidézte, Paks 2. komoly kihívásokkal szembesült az utóbbi években: az EU bürokratikus terheket rótt a projektre, sőt 2015 és 2017 között fel is függesztette a beruházás egészét. Nem lehetett előre tudni azt sem, hogy egy 2. világháború óta nem látott léptékű háborús konfliktus fogja megszakítani a kelet-nyugati együttműködést – emlékeztetett. Megjegyezte azonban: noha a kelet-nyugati üzleti együttműködés jelentős mértékben elnehezedett, Paks 2. idáig kivételt képez ezen jelenség alól.

A projekt határidőre meg nem valósulását kritizálóknak azt üzente: a múlt boncolgatása helyett a jövőre fókuszáljanak, hiszen a projekt megvalósulása közös nemzeti érdek.

Azzal is támadják a projektet, hogy Oroszországtól még nagyobb mértékben függővé válik az ország – jelezte, rámutatva azonban: Paks 2 üzembe helyezésével 4 milliárd köbméter gáz importjától szabadulhat meg Magyarország.

Kiemelte, egyetlen európai atomerőmű-beruházás sem valósult meg az eredeti paraméterek mentén, természetes azok revideálása. A projekt pozitív hatással lesz az erőmű közvetlen térségére is, a kormány nyitott a párbeszédre ebben a tekintetben – hangsúlyozta, hozzátéve azt is: nincs minden titkosítva Paks 2. kapcsán, a legfontosabb részletek megtalálhatók a projekt honlapján, de tárcája is folyamatosan tájékoztatást ad a beruházás fejleményeiről.

Üdvözölte, hogy a mostani vitában elmaradtak az ideológiai indíttatású támadások, ennek okát abban látta, hogy Nyugat-Európában is egyre inkább polgárjogot nyer az atomenergia polgári célú felhasználása.

A magyar kormány minden olyan kísérletet el fog hárítani az EU-ban, amely a projekt ellehetetlenítését célozza – közölte.

Internetes agresszió – előterjesztő

Az internetes agresszió visszaszorításáról szóló törvényjavaslatról Vejkey Imre, az előterjesztő igazságügyi bizottság KDNP-s elnöke azt mondta, a javaslat a jog eszközeivel kíván fellépni az uszító, gyűlölködő kifejezések terjedésével, demoralizáló hatásukkal szemben az interneten.

Véleménye szerint a modern digitális kultúra arctalansága miatt az interneten megszaporodtak az olyan megnyilvánulások, amelyek sértik az érintettek emberi méltóságát.

Ismertetése szerint a sajtószabadságról, valamint a médiaszolgáltatásokról szóló törvény módosításával a sajtótermékek kiadói kötelesek lesznek moderálási szabályzatot és hatékony eljárásrendet kidolgozni annak érdekében, hogy a jogellenes és káros tartalmú hozzászólások kiszűrhetők legyenek, ha honlapjukon vagy saját közösségi oldalukon biztosítják a hozzászólás, vélemény, komment lehetőségét.

Vejkey Imre kifejtette, a jövőben a Médiatanács ajánlást ad ki a szabályzatra, a szabályzatok megfelelőségét pedig a nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatala ellenőrizné.

A büntető törvénykönyv (Btk.) módosítása a köznyugalom elleni bűncselekmények közé iktatja be az internetes agresszió új tényállását – mondta.

Ismertetése szerint aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, vétséget követ el.

Rámutatott, a tényállás megvalósulásához a közlésnek mindig meghatározott, beazonosítható ember vagy emberek közössége ellen kell irányulnia, és kizárólag nagy nyilvánosság előtt, elektronikus hírközlő hálózaton keresztül követhető el. A bűncselekmény elkövethető szóbeli vagy írásbeli nyelvi szöveges kommunikáció, vagy bármilyen ábrázolás, GIF-ek útján is – részletezte.

Vejkey Imre azt mondta bűncselekmény megvalósulhat úgy is, ha az elkövető egy másik forrásból származó tartalmat megoszt, továbbküld, azt közzétesz; önmagában a lájkolás nem tekinthető büntetendőnek.

Hozzátette, a tényállás megállapításához nem szükséges az érintettek nevének közlése, egyértelmű utalással, körbeírással, közismert megnevezés alkalmazásával is megvalósítható lenne a bűncselekmény.

Az új tényállással a jogalkotó egyértelműen állást foglal amellett, hogy a gyűlölködő, más személy erőszakos halálát kívánó közlések nem tartoznak a véleménynyilvánítás során megengedhető közlésformák közé – hangsúlyozta.

Példaként említette, hogy nem ezt a bűncselekményt valósítja meg a tüntetésen, nyilvános fórumon történő kommunikáció, ezekről az esetekről a jelenlegi tényállások, az uszítás, a köznyugalom megzavarása rendelkezik. Hozzátette, nem követhető el a bűncselekmény a privát zárt körben, például kis létszámú zárt Facebook-, Viber-, Messenger-csoportban.

Önmagában a másnak történő rosszakarás továbbra sem valósít meg bűncselekményt – fogalmazott.

Az elkövetési formák közé sorolta a különös kegyetlenséggel megvalósuló személy elleni erőszakos cselekmények – kínzás, sanyargatás, a kegyetlenkedés – közlését.

Elmondta azt is, nem büntethető, ha valaki ezt a magatartást ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból, vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el, feltéve akkor, ha a cselekmény félelemkeltésre nem alkalmas.

Fidesz: az online térben hatványozódnak a félelemkeltő megnyilvánulások

Dunai Mónika (Fidesz) véleménye szerint az internetes felületek gyökeresen megváltoztatták a mindennapi kommunikációt, az online térben hatványozódnak a félelemkeltő, gyűlölködő megnyilvánulások, kommentek. A helyzet tarthatatlan, sürgősen cselekedni kell – hangoztatta, jelezve, a törvényjavaslat elkötelezett az emberi méltóság sérthetetlensége mellett, ezért azt a frakciója támogatja.

Értékelése szerint a javaslat reagál az online közbeszédben rendkívül gyakorivá váló félelemkeltő, illetve gyűlölködő kommentekre. Beszélt a kötelező moderálási szabályzatról, a büntető törvénykönyv (Btk.) új tényállásáról. Szólt arról, hogy nem tartozik az internetes agresszió tényállása alá az élő, például tüntetésen, nyilvános fórumon történő kommunikáció, hiszen arra a jelenlegi Btk.-tényállások már eleve elegendő védelemmel szolgálnak.

Kiemelte, hogy az új tényállás csak a jövőbeni cselekményekre vonatkozhat, a már elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos egyetértésre, helyeslésre nem.

DK: a kormányoldal gyűlöletkampányai vezettek a közbeszéd eldurvulásához

Sebián-Petrovszki László (DK) egyetértett azzal a helyzetértékeléssel, hogy az elmúlt időszakban eldurvult a közbeszéd, ugyanakkor úgy vélte: ez az Orbán-kormány elmúlt 14 éves politikai tevékenységének, gyűlöletkampányainak eredménye. Szerinte a kormányoldal 2010 óta mindig kijelöli az aktuális ellenséget, például a migránsokat, Brüsszelt vagy Sorost, és „magyart uszít magyarra”. Meg kell nézni hány pert vesztettek el a „fideszes újságírók” nemcsak azért, mert hazugságokat állítottak, hanem azért is, mert az emberi méltóságot sértő kifejezéseket használtak – mondta. Hozzátette, hogy például Bayer Zsolt „kiirtandó féregnek” hívta a menekülteket.

Úgy vélte: a mostani javaslatot nem az elmúlt időszakban tapasztalható internetes agresszió miatt, hanem valójában azért terjeszthették a parlament elé, mert a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök halálát kívánó kommentek jelentek meg a közösségi oldalakon.

Egyetértett azzal, hogy az internetes agresszió ellen fel kell lépni, azonban szerinte az ezt célzó törvényjavaslat „ezer sebből vérzik”, kérdéses a benne foglalt eszközök hatékonysága és végrehajtása is. Azt is felvetette: ezeket az eszközöket a kormányoldal saját politikai céljainak megfelelően használhatja majd.

KDNP: a jog eszközével kell fellépni a gyűlölködő kifejezések terjedése ellen

Vejkey Imre (KDNP) azt mondta: a javaslat elkötelezett az emberi méltóság sérthetetlensége mellett, és a jog eszközével lép fel az uszító, gyűlölködő kifejezések terjedésével szemben.

Hangsúlyozta: az internetes agresszió visszaszorítása pártpolitikától független közös érdek. Kiemelte: a javaslat a jogellenes, káros tartalmak elleni hatékony fellépést szolgálja.

DK: az elv elfogadható, de a részletek nincsenek kidolgozva

Gréczy Zsolt (DK) kiemelte, rendkívül súlyos problémáról van szó. A jelenség kezdetét 2001-re datálta, és azt mondta, súlyos felelőssége van a Fidesznek, ami olyan „kommandókat” működtetett és működtet mind a mai napig, amelynek nincs más feladata, mint a politikusok vagy a magánszemélyek lejáratása, fenyegetése, tönkretétele.

Nemcsak arról van szó, mennyire vagyunk biztonságban, hanem arról is, hogy ha valakinek el kell viselnie a brutális támadást, annak egyéb lelki, egészségi hatásai is lehetnek rá és a családjára is. A verbális agresszió verbális agressziót szül és ez odáig vezetett, hogy senki nincs biztonságban – vélte.

Feltette a kérdést: a jelenség üldözése során mi lesz a megoldás, ha valaki álnéven, álarcban kelt gyűlöletet? Felvetette azt is, ha internetes kommentben, közösségi oldalon történik a gyalázkodás, az meddig maradhat kint, ki ellenőrzi, lesz-e olyan szabály, hogy hatvan percen belül el kell távolítani vagy egy hónapra kitiltják. Mit csinálnak olyan helyzetekben, amikor magánszemélyek Facebook-poszt alatt egymásnak esnek? – vetette fel. Az elv érthető és elfogadható, de az apró részletek nincsenek kidolgozva – jelentette ki.

Pártársa, Földi Judit arról beszélt, támogatja a közbeszéd eldurvulásának megakadályozását. Elítélte a kirekesztő, gyűlöletkeltő beszéd minden formáját, ugyanakkor szerinte a javaslat ebben a formában nem alkalmas az agresszió visszaszorítására.

Csak arra alkalmas, hogy megfélemlítse a hozzászólókat és korlátozza a szólásszabadságot. Lesz jó hozzászóló, aki a kormányt támogatja, és lesz mindenki más? – kérdezte.

Fidesz: mindenkire vonatkozik a javaslat pártpolitikától függetlenül

Dunai Mónika (Fidesz) hangsúlyozta, hogy a javaslat nem arról szól, mint amit a baloldal a vitába hozott. Nem a politikusokról, hanem mindenkiről szól, akik internetes agressziót követnek el. Az a cél, hogy senki ne kapjon ilyen agresszív, akár halálos fenyegetéseket. Erre ró kötelezettséget a javaslat pártpolitikától függetlenül – közölte.

Az ülésen elnöklő Lezsák Sándor (Fidesz) a vitát lezárta.

Zárszó

Vejkey Imre (KDNP) zárszavában elmondta, meglepve tapasztalta, hogy csak a DK szólt hozzá a javaslathoz, sajnálta, hogy a többi ellenzéki frakció nem fejtette ki álláspontját. Az elhangzottakra reagálva közölte: nem a törvényjavaslathoz tartozik, amit felvetettek, a legapróbb részletek szabályozása nem a törvény feladata. Megerősítette, az ilyen ügyekből Btk.-tényállás keletkezik, ennek alapján büntetőeljárások indulhatnak majd.