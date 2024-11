Latorcai Csaba: Magyarország elkötelezett támogatója Albánia európai uniós integrációjának

Magyarország rendkívüli mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán, és benne Albánia európai uniós integrációja iránt – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, miután együttműködési megállapodást írt alá Albánia közigazgatási és korrupcióellenes ügyekért felelős tárca nélküli miniszterével.

Latorcai Csaba úgy fogalmazott, hogy a csatlakozás nemcsak Magyarország, de az egész Európai Unió érdeke.

Az, hogy az albán állam milyen módon képes a csatlakozási folyamatnak eleget tenni, az az állam működtetőin, vagyis a közigazgatásban dolgozókon múlik

– hangsúlyozta az államtitkár.

Közölte, hogy az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint Magyarország megosztja tapasztalatait a közigazgatás szerepelőinek képzése és a közigazgatás személyügyi biztosítása terén.

Azokat a jó gyakorlatokat is meg kívánjuk osztani az albán szervekkel, amelyek a polgárbarát és akadálymentes közigazgatás működését teszik lehetővé és valódi esélyegyenlőséget teremtenek a legkisebb településeken is – mondta Latorcai Csaba. Kiemelte, hogy ezen gyakorlatok biztosítják Magyarországon, és majdan Albániában is a hatékony ügyintézést, amely valódi versenyképességi tényező. A versenyképesség fokozása mind a jelenlegi, mind a jövendőbeli EU-tagországoknak érdeke – tette hozzá.

Adea Pirdeni, az Albán Köztársaság közigazgatási és korrupcióellenes ügyekért felelős tárca nélküli minisztere azt mondta, hogy az együttműködés történelmi kapcsolatok eredményeként született meg és biztos alapját képezi a további munkának.

Köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak azért a támogatásért, amellyel segíti Albánia EU-integrációját. Kiemelte, hogy

a csatlakozási folyamatban számos előrelépés történt Magyarország EU-elnöksége alatt.

A miniszterasszony azt mondta, számítanak a magyar tapasztalatokra a közigazgatás fejlesztésében, a digitális szolgáltatások bővítésében. Tájékoztatása szerint Albániában jelenleg a központi közigazgatási szolgáltatások 75 százaléka érhető el digitálisan. Hozzátette, hogy önkormányzati szinten hiányzik a digitális közigazgatási szolgáltatást, ezen is változtatni szeretnének a magyar tapasztalatokat felhasználva.