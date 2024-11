Hankó Balázs: Versenyképességi fordulatra van szükség Európában

Versenyképességi fordulatra van szükség Európában, mert az Egyesült Államok és Kína is megelőzte kontinensünket ezen a téren, jól mutatja ezt például, hogy a kockázati tőkebefektetések 5 százaléka történik az Európai Unióban, 52 százaléka az Egyesült Államokban, és 40 százaléka Kínában – mondta Hankó Balázs pénteken Brüsszelben az MTI-nek.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter a versenyképességi tanács ülését követően kiemelte: a magyar uniós elnökség kiemelt prioritása a versenyképesség, ezért fogadták el az uniós tagállamok vezetői a Budapesti Nyilatkozatot, amely a kutatás és az innováció fontosságára hívja fel a figyelmet versenyképességi szempontból.

A nyilatkozatba bekerült egy olyan szempont is, hogy a közép-európai államoknak, vagy az újonnan csatlakozott államoknak sokkal nagyobb innovációs kutatási forrásokra van szüksége – tette hozzá.

„A közép- és kelet-európai tagállamok az EU lakosságának 25 százalékát teszik ki, azonban az innovációra és a kutatásra jutó uniós támogatás csupán 8 százaléka jut ebbe a térségbe”

– fogalmazott a miniszter.

A pénteken elfogadott tanácsi következtetések nagy hangsúlyt fektetnek az innovációs ráfordítások növelésére, hogy 2030-ra elérjék vagy meghaladják a GDP 3 százalékát. Rögzítik azt is, hogy az innovációs forrásokhoz való hozzájutást egyenlő mértékben kell biztosítani a közép-európai országok számára is. Azt is hangsúlyozzák, hogy a vállalatok szerepvállalása elengedhetetlen az innovációs folyamatokban, és emellett a nagy kockázatú kutatásokat is szükséges finanszírozni, mivel ezek hozhatnak új áttöréseket. Végül az innováció gyors fejlődése érdekében csökkenteni kell az adminisztratív terheket, mivel a bürokrácia akadályozza az előrehaladást – ismertette Hankó Balázs.

A miniszter kiemelte:

vannak azonban olyanok, akik ellenérdekeltek a magyar innovációs sikerben, például az Akadémiai Dolgozók Fóruma, a Tisza párt és hamis információkkal látják el az Európai Bizottságot.

„Hazudnak, mert azt állítják Brüsszelben, hogy a Magyar Kutatási Hálózat megújításáról szóló jogszabály hasonul az egyetemi modellváltáshoz” – mondta.

A miniszter szerint „ez tényszerű hazugság, mert szó sincs alapítványról és kuratóriumról”.

„A változtatást a Magyar Kutatási Hálózat javasolta. Itt Brüsszelben is sokszor úgy gondolkoznak az autonómiáról, hogy az az, amit ők kitalálnak. Mi a magyar kormányban az autonómia valós lényegét tükrözzük, azaz ha javaslatot tesz egy önálló kutatóhálózat, azt megfontoljuk, és ha a magyar siker érdekét szolgálja, akkor támogatjuk”

– húzta alá.

Hankó Balázs azt is megjegyezte, hogy a magyar kormány 2010 óta megháromszorozta az innovációs kutatási forrásokat, tavaly 1042 milliárd forintot fordított erre a célra, egyharmadát az állami költségvetésből, kétharmadát külső forrásból. Hozzátette: a magyar kormány idén 310 milliárd forintnyi innovációs pályázatot írt ki, amely a magyar kis- és középvállalkozók innovációját és a nagyvállalatok innovációját segíti.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter nyilatkozik a sajtónak az Európai Bizottság innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosa az Európai Unió Versenyképességi Tanácsa (COMPET) belső piacért és iparért felelős minisztereket tömörítő formációjának brüsszeli ülése után 2024. november 29-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)