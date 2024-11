Kinevezték az Európai Bizottság új tagjait, Várhelyi Olivér az egészségügyért és állatjólétért felelős biztos lesz

Az Európai Tanács írásbeli eljárása az Európai Parlament (EP) előző napi szavazását követte, amellyel az EP-képviselők 370 igen szavazattal, 282 nem szavazattal és 36 tartózkodás mellett jóváhagyták az új összetételű Európai Bizottságot.

Az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács mellett egyike a három fő uniós intézménynek. Az Európai Bizottság javaslatokat kezdeményez új törvényekre és politikákra, figyelemmel kíséri azok végrehajtását és kezeli az EU költségvetését.

Honoured to present the 2024 #Enlargement Package to the House of Representatives of the Dutch 🇳🇱 Parliament @2eKamertweets

The Enlargement process is based on clear criteria & with the 2020 Methodology the process regained trust & confidence from #EU 27MS & our partners. pic.twitter.com/n5ZiZNOnm6

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) November 28, 2024