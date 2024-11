Börtöntáborba küldik Észak-Koreában a kereszténységgel érintkező szökevényeket egy jelentés szerint

Börtöntáborokba küldtek tavaly több olyan szökevény észak-koreait, akit Kínából toloncoltak vissza hazájukba, és akikről azt feltételezték, hogy kapcsolatba kerültek a keresztény vallással – derült ki egy nemzetközi katolikus szervezet csütörtökön közzétett jelentéséből.

Az Aid to the Church in Need (ACN) nevű katolikus jószolgálati világszervezet közölte: tavaly több mint 200 észak-koreait toloncoltak vissza Kínából, és azokat, akikről azt állapították meg, hogy keresztény vallásúakkal voltak kapcsolatban, börtöntáborokba küldték. Azokat, akikről kiderült, hogy olvasták a Bibliát vagy megismerkedtek a keresztény tanokkal, ugyancsak kényszermunkára ítélték.

A katolikus szervezet jelentésében azt is állították, hogy az észak-koreai állambiztonsági minisztérium illetékesei a kínai rendőrségtől származó információk alapján végzi a kihallgatásokat. Azokat, akikkel kapcsolatban a kínai hatóságok bármiféle vallási jellegű utalást tesznek, kivétel nélkül börtöntáborokba küldik, függetlenül attól, hogy az érintettek mivel magyarázzák a dolgot.

Észak-Koreában úgy tartják, hogy a kereszténység „jelentős fenyegetést” jelent az állam fennhatóságára és az országot évtizedek óta irányító Kim-dinasztia uralmára, emiatt a keresztény hívek bujkálásra kényszerülnek. Az ACN jelentésében arra is kitértek, becslések szerint a népesség 0,38 százaléka, vagyis nagyjából 98 ezer ember lehet Észak-Koreában keresztény vallású, de a valós számot nehéz pontosan megállapítani.