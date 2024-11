Van béke az olajfák alatt – több mint egy évnyi erőszaknak vetett véget a tűzszünet Izrael és Libanon között

Izrael és a libanoni Hezbollah síita milícia között helyi idő szerint szerdán reggel négy órakor hatályba lépett tűzszünet, miután mindkét fél elfogadta az Egyesült Államok és Franciaország közvetítésével létrejött megállapodást – közölte kedden Joe Biden amerikai elnök a Fehér Ház kertjében.

Biden bátornak nevezte a tűzszüneti megállapodást, amely több mint egy évnyi harcnak hivatott véget vetni Izrael és a Hezbollah között. Egyben úgy fogalmazott, hogy mindez új kezdetet jelent Libanon számára.

Az amerikai elnök közölte, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök tájékoztatta arról, hogy az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a megállapodást.

Jó hírnek nevezve a fejleményeket Biden hangsúlyozta, hogy a 60 napra szóló tűzszüneti megállapodás, amennyiben sikerül teljes körűen végrehajtani, „az ellenségeskedések tartós beszüntetését hivatott szolgálni”.

„Soha többé nem fogják engedni annak, ami megmaradt a Hezbollahból és más terrorszervezetekből, hogy veszélyeztessék Izrael biztonságát”

– hangsúlyozta Biden.

Kijelentette egyben, hogy amennyiben a Hezbollah megsértené a tűzszünetet és fenyegetést jelentene Izrael számára, úgy a zsidó államnak a nemzetközi joggal összhangban joga van az önvédelemhez.

Kapcsolódó tartalom Joe Biden: Izrael és Libanon tűzszüneti megállapodást kötött

Izrael a 60 napos időszakban fokozatosan kivonja csapatait Libanonból, a határ menti területeken az ellenőrzést a libanoni hadsereg veszi át biztosítva, hogy a Hezbollah ne tudja újraépíteni ottani infrastruktúráját – húzta alá Biden.

„A civilek mindkét oldalon hamarosan biztonságosan visszatérhetnek a településeikre” – mondta az amerikai elnök.

Biden fegyvernyugvást sürgetett a Gázai övezetben is. „Ahogy a libanoni nép, úgy a Gázai övezetben élők is jólétet és biztonságos jövőt érdemelnek. Nekik is kijár a harcok vége” – fűzte hozzá.

Nadzsib Mikáti hivatalának kedd esti közleménye szerint az ügyvezető libanoni miniszterelnök az amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében üdvözölte a megállapodást.

Abdalláh Buhabib ügyvivő libanoni külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a libanoni hadsereg kész legalább ötezer katonáját az ország déli végeibe vezényelni az izraeli csapatkivonások nyomán.

Kiemelt kép: Emberek nézik a televíziót egy óvóhelyen, amint Benjamin Netanjahu miniszterelnök kihirdeti tűzszünetet Libanonnal 2024. november 26-án. Netanjahu kedden nyilatkozatban erősítette meg, hogy az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a Hezbollah fegyveres milíciával megkötendő tűzszüneti megállapodást. A két fél 2023 októbere óta állt háborúban. (Fotó: Ed Ram/Getty Images)