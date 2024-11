Szöulban több mint száz éve nem tapasztalt havazás bénította meg a légi közlekedést

A dél-koreai meteorológiai szolgálat jelentése szerint a mérések 1907-es kezdete óta nem látott hevességű havazásban helyenként 18 centiméter vastagságú hótakaró borítja a fővárost.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség legalább 150 törölt légi járatról számolt be országosan. Szöulban több száz háztartás maradt áram nélkül.

Scenes in South Korea as Seoul experiences its heaviest November snowfall since records began over a century ago, snarling traffic, knocking out power and grounding flights.#snowfall #Seoul #SouthKorea pic.twitter.com/74CUaK9Zi7

— Disasters Daily (@DisastersAndI) November 27, 2024