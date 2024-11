Az EU-intézmények vezetői üdvözölték az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetet

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett üzenetében „nagyon biztató hírnek” nevezte az Izrael és a Hezbollah között bejelentett tűzszünet, és azt írta: ez mindenekelőtt a harcok által érintett libanoni és izraeli emberek számára biztató.

Libanonnak most lehetősége nyílik a belső biztonság és stabilitás növelésére a Hezbollah befolyásának csökkenése miatt – írta az uniós bizottság elnöke.

„A gyors végrehajtásnak biztosítania kell a libanoni és izraeli állampolgárok biztonságát” – fogalmazott.

Az Izrael és a Hezbollah libanoni síita szervezet közötti 2006. július 12-én kirobbant harcok beszüntetésére felszólító 1701-es számú ENSZ BT-határozat átfogó végrehajtása elengedhetetlen – hívta fel a figyelmet.

