Karácsonyi rémálom: kígyót találtak a fenyőfák között Hawaiin

Egy hawaii üzlet alkalmazottai igazi rémálomba illő jelenetet éltek át, amikor a hozzájuk érkező karácsonyfákat pakolták ki. A szállítmány közepén egy hatalmas, kétméteres kígyót találtak.

A dolgozók a megdöbbenés ellenére gyorsan cselekedtek:

azonnal visszazárták a kígyót tartalmazó konténert, így sikerült megakadályozni, hogy a hüllő elszabaduljon.

Az esetet jelentették az illetékes hatóságoknak, akik hamar a helyszínre érkeztek és befogták az állatot. A szakemberek később megállapították, hogy az Észak-Amerikában őshonos bikasiklóval van dolguk.

A bikasiklók akár két méter hosszúságúra is megnőhetnek, és zsákmányukat – például kisebb madarakat vagy rágcsálókat – fojtással és szorítással ejtik el. Bár a bikasikló nem mérgező, Hawaiin komoly problémát jelentene az ilyen invazív fajok megjelenése, mivel a szigeteken nincsenek természetes ragadozóik.

A kígyók elterjedése veszélyeztetheti a hawaii őshonos madárfajokat, amelyek közül sok már most is a kihalás szélén áll. Emellett fenyegetést jelenthetnek a kisebb házi kedvencekre és akár az emberekre is.

Bár a hawaii hatóságok minden konténert kinyitottak és átvizsgáltak, a hatalmas forgalom miatt nem minden árucikket tudnak teljes részletességgel átnézni. A hawaii mezőgazdasági hatóság (HDOA) közleménye szerint idén már több mint 45 ezer karácsonyfát szállítottak a szigetre, és az ünnepi szezon végére várhatóan összesen 135 konténer érkezik. Az ilyen szállítmányok azonban nemcsak az ünnepi hangulatot hozzák magukkal, hanem esetenként kellemetlen meglepetéseket is tartogatnak.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Hawaii Department of Agriculture