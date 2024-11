Videón az utolsó másodpercek – egy német repülőgép becsapódott egy kétemeletes ház mellé Vilniusban

Vilnius repülőterének közelében zuhant le a német DHL egyik teherszállító gépe, a balesetben egy ember meghalt és hárman megsérültek.

Arunas Paulauskas litván rendőrfőnök sajtókonferenciáján nem zárta ki, hogy terrorcselekmény történt.

One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.

A Lipcséből indult és Vilniusba tartó Boeing 737-es repülőgép, amelyet a spanyol Swift Air légitársaság üzemeltetett a DHL megbízásából, egy kétemeletes ház mellé zuhant le – közölte a kormányzati Nemzeti Válságkezelő Központ szóvivője. A házban tartózkodó tizenkét embert sikerült sértetlenül kimenekíteni – tette hozzá a nyilatkozó.

A litván rendőrség tájékoztatása szerint a gép leszálláshoz közeledve zuhant le. A baleset pontos oka egyelőre ismeretlen.

A litvániai mentőszolgálat szóvivője az Elta litván hírügynökségnek elmondta, hogy a gép teljesen megsemmisült a keletkezett tűzben.

A helyszínen nagy számban voltak jelen a rendőrség és a mentők emberei, több közeli főutcát lezártak.

A cargo plane flying on behalf of German logistics company DHL crashed near Vilnius International Airport in Lithuania, killing at least one person.

