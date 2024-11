Terrortámadás túlélői nyilatkoztak a Jó világnak Németországban

Egy német anya a kislányával és egy Solingenben élő vajdasági magyar édesapa is interjút adott Joó Csabáéknak. Mindegyikük csak néhány méterre volt a solingeni késelés tetthelyétől, amikor egy iszlamista őrült válogatás nélkül kaszabolni kezdte az embereket egy városi rendezvényen. Három embert megölt, nyolcat megsebesített.

A Jó világ legújabb részében Joó Csaba és kollégái arról készítettek riportfilmet, amivel a németek eddig nem akartak szembenézni. Terrortámadások, késelések és nők ellen elkövetett szexuális bűncselekmények sorozata után azonban úgy tűnik, most végre felébredtek a német emberek abból az agyi ködből, amibe a Willkommenskultur taszította őket kilenc évvel ezelőtt.

Fél Európa, de mi, magyarok minden bizonnyal döbbenten néztük végig, hogy 80 évvel a náci agymosás után most a liberális agymosásnak dőltek be. Elhitték, hogy Wir schaffen das! (Meg tudjuk csinálni). Aztán kiderült, hogy mégsem. Most végre ébredezik a német társadalom – Guten morgen!

Németországban élő magyarok meséltek a Jó világ stábjának arról, hogy mi változott meg az elmúlt tíz évben gyökeresen Németországban. És egy olyan korábbi Bundestag-képviselő is nyilatkozott Joó Csabáéknak, aki egykoron együtt kormányzott Angela Merkellel, de szakított a Kereszténydemokrata Unióval (CDU), mert az elfordult a hagyományos jobboldali értékektől.

