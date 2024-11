Jemeni húszi zsoldosok is megjelenhetnek az ukrajnai fronton

A jemeni húszik is Oroszország oldalán harcolhatnak majd Ukrajnában. Diplomáciai források szerint a húszik esetleges megjelenése egyértelmű jele lehet Oroszország közel-keleti befolyásszerzésének.

A jemeni húszikhoz köthető zsoldoscsoportok is megjelenhetnek Oroszország oldalán az ukrajnai fronton – írja a Financial Times. A lap szerint magas fizetést és orosz állampolgárságot ígérnek az orosz hadsereghez csatlakozó, Irán által is támogatott síita milicistáknak.

A 2023. október 7-én, a Hamász támadásával kezdődött izraeli háború eszkalációjának folyományaképpen a Teheránnal szoros kapcsolatokat ápoló jemeni felkelők kiterjedt rakétahadjáratot indítottak a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl térségében, súlyos mértékben megzavarva ezzel a globális ellátási láncokat.

Amerikai diplomaták az FT szerint úgy nyilatkoztak, a húszik esetleges megjelenése egyértelmű jele lehet Oroszország közel-keleti befolyásszerzésének, mivel ukrajnai háború előtt elképzelhetetlen lett volna, hogy jemeni zsoldosok harcolhassanak majd Ukrajnában. Továbbá, egy lehetséges jemeni részvétel Ukrajnában azt is mutathatja, hogy Oroszország a kollektív Nyugattal való konfrontációjában egyre közelebb kerül Iránhoz és a vele szövetséges közel-keleti paramilitáris csoportokhoz.

Mint ismert korábban észak-koreai katonák érkezéséről is beszámoltak, akiket az oroszok oldalán vethettek be, főleg a kurszki fronton.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata)