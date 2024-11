Halálbüntetés várhat a négy diák halálra késelésével vádolt férfire Idahóban

Steven Hippler Ada megyei bíró november 20-án hozott végzésében elutasította a vádlott enyhítési kérelmét, amit Bryan Kohberger védőügyvédje adott be még korábban. A gyanúsított ügyvédje régóta dolgozik azon, hogy eltöröljék a halálbüntetést Idaho államban, ha a 29 éves vádlottat bűnösnek találják. Az ügyészség korábban bejelentette, hogy halálbüntetést kér Kohbergerre, amennyiben bűnösnek találják gyilkosság vádjában.

Bryan Kohberger can face death penalty if he is convicted in the slaying of 4 Idaho college students https://t.co/SXW9XDIaJf pic.twitter.com/LsBWq8YTQ8

— New York Post (@nypost) November 21, 2024