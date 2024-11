Katy Perry is sértegette a jobboldali szavazókat

Filmes utalással sértegette Katy Perry a Trump-szavazókat. Az amerikai énekesnőt azonban többen is hevesen kritizálták a megjegyzése miatt.

Filmes utalással sértegette Katy Perry a Trump-szavazókat – írja a Daily Wire. Az amerikai énekesnő gyakorlatilag „idiótának” nevezte a jobboldali embereket, a megjegyzésére azonban többen is hevesen kritizálták az előadót.

„Csak nézzétek meg az Hülyék paradicsomát, ez minden!”

– írta Katy Perry az X.com közösségi platformra. Az énekesnő ugyan nem említette név szerint sem Trumpot, sem a konzervatívokat, a jobboldali felhasználók értették a célzást és reagáltak is a bejegyzésre. Voltak, akik a sértődött hírességek reakcióival példálóztak, akik csalódtak Kamala Harris veresége miatt. Mások a filmes példára filmes példával válaszoltak.

„Vicces, mennyire nem esik le, hogy ez épp a ti politikai oldalatokra igaz. Vagy csak nézd meg a Ne nézz fel! című filmet!. Egy az egyben leírja a baloldalt!”

– írta egy felhasználó. A Ne nézz fel! említése azért is érdekes, mivel ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, az eredetileg Trump-szatírának szánt film rendezője épp a választások után jelentette be, hogy kilép a Demokrata Pártból, valamint kritizálta a Harris-kampányt. „Ki hitte azt komolyan, hogy a Biden kognitív egészségéről való kétéves hazudozás, a nyílt jelölőverseny elutasítása, hogy egyszer sem került szóba az egészségügy, valamint a gázai gyerekek halomra ölése nyertes stratégia lehet? Akinek fél agya van?” – írta Adam McKay rendező november 6-án, a választások másnapján.

Kiemelt kép: Katy Perry amerikai énekesnő (Fotó: MTI/EPA/Scott Barbour)