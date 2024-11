A tükör miatt nem érezte magát egyedül – Visszaengedték a vadonba az Antarktiszról Ausztráliáig elúszó császárpingvint

A kifejlett hímet november 1-jén találták meg a Nyugat-Ausztrália déli részén fekvő Denmark város tengerpartján, mintegy 3500 kilométerre az Antarktisztól. A nyugat-ausztráliai kormány közlése szerint az állatot szerdán engedték szabadon a park- és vadvédelmi szolgálat egyik hajójáról.

Carol Biddulph, aki elengedéséig a pingvint gondozta, felidézte, hogy amikor Gus – ahogy Augustus római császárról elnevezte – hozzá került, nagyon alultáplált volt, és attól lehetett tartani, hogy nem éli túl.

Hozzátette, hogy nagy élmény volt számára a pingvin gondozása, és nagyon fog neki hiányozni.

An emperor penguin found malnourished on an Australian beach has been released into the Southern Ocean after a period of recovery. https://t.co/FQuLUc950Y

— ABC News (@abcnews) November 22, 2024