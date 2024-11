Kreml: Moszkva felelős magatartást vár el a Nyugattól a nukleáris konfliktus megelőzésében

Oroszország felelősségteljes magatartást tanúsít, és igyekszik megelőzni a nukleáris konfliktust, egyúttal ugyanezt a provokációktól mentes megközelítést várja el a Nyugattól is – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtökön újságíróknak.

Peszkov arra reagált, hogy Thomas Buchanan ellentengernagy az Egyesült Államok Stratégiai Parancsnokságának (STRATCOM) szóvivője kijelentette: Washington, bár nem törekszik nukleáris csapásváltásra, készen áll egy ilyen forgatókönyvre „a legelfogadhatóbb feltételek” mellett. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint Buchanan ilyen feltételként nevezte az Egyesült Államok vezető szerepét a világban. Mindemellett hangot adott álláspontjának, miszerint Washingtonnak „érdemi párbeszédet kellene folytatnia” Moszkvával és Pekinggel.

„Nukleáris doktrínánk keretében hangsúlyoztuk, hogy Oroszország felelős álláspontot képvisel abban a tekintetben, hogy maximális erőfeszítéseket tesz az ilyen (nukleáris) konfliktus megelőzésére.”

„Elvárjuk, hogy más országok is ugyanilyen felelősségteljes álláspontot képviseljenek, és ne vegyenek részt provokatív akciókban” – mondta a Kreml szóvivője. A Bloomberg ügynökségnek azzal az állításával kapcsolatban, hogy Storm Shadow robotrepülőgépeket vetettek be Oroszországban, egy, a kurszki régióban található célpont ellen, Peszkov azt mondta, hogy „újabb eszkaláció van folyamatban”.

Az orosz védelmi minisztérium napi hadijelentésében két Storm Shadow lelövéséről számolt be, anélkül, hogy a helyszínt megnevezte volna.

Peszkov ismételten azzal vádolta meg Joe Biden amerikai elnök leköszönő kormányzatát, hogy továbbra is „olajat önt a tűzre” az ukrajnai konfliktusban, akadályozva annak lezárását. A szóvivő a védelmi tárca hatáskörébe utalta annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy az orosz fegyveres erők erőteljesebben fogják-e alkalmazni a korszerű fegyvereket Ukrajnában, mint ahogy arra az ukrán állításra való reagálást is, miszerint Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát vetett be a háborúban.

Arról, hogy Fehéroroszországgal szemben támadás lenne előkészületben, amely második frontot nyithat az ukrajnai háborúban, azt mondta, hogy

az orosz és a fehérorosz szakszolgálatok folyamatos kapcsolatban állnak egymással a potenciális nyugati fenyegetések ügyében.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján egyebek között arról beszélt, hogy Lengyelországban a redzikowói Aegis Ashore amerikai rakétavédelmi bázis már régóta kiemelt potenciális célpont az orosz fegyveres erők számára, tekintettel a létesítmény által képviselt fenyegetés szintjére. Mint mondta, az amerikai-NATO projekt, amely az orosz biztonsági aggályok teljes mellőzésével, közel egy évtizeden át épült, Oroszország figyelmének fókuszába került, amely a válaszlépések előkészítésével töltötte ezeket az éveket.

„Ez a lépés beleillik abba a régóta folytatott és destruktív gyakorlatba, hogy a NATO katonai infrastruktúráját Oroszország határaihoz közelítik.”

„Az ilyen lépések aláássák a stratégiai stabilitást. Más kártékony katonai-politikai és haditechnikai intézkedésekkel párosulva, amelyek célja a saját területtől több ezer kilométerre történő amerikai erőfitogtatás, hogy nyomást gyakoroljanak Oroszországra és más nukleáris hatalmakra, elkerülhetetlenül növeli a stratégiai kockázatokat, következésképpen a nukleáris veszély általános szintjét” – fogalmazott Zaharova.

Kiemelt kép: Az ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat képén lángoló háznál tűzoltók Dnyipróban 2024. november 21-én, miután az orosz hadsereg több, különböző típusú – köztük egy interkontinentális ballisztikus – rakétával támadta a várost. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat)