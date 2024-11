Tánczos Barna elmondta, egyre több román is Kelemen Hunort támogatja

Egyre több román mondja azt, hogy Kelemen Hunor a legjobb jelölt, az ellenfelek is egyre több elemet vesznek át a programjából. Épp ezért lát esélyt a román parlamentbe való bejutásra Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátorjelöltje, volt környezetvédelmi miniszter.

A politikus az M1-en szerdán elmondta, racionális, józan ésszel gondolkodó közösség a magyar, a magyar pártok egy listával indulnak, és Kelemen Hunor államelnökjelölt programjából egyre több programpontot vesznek át az ellenfelei is. Így szerinte van esély bejutni a parlamentbe, „miért ne a kormányba is” – fogalmazott.

Emlékeztetett, a június 9-i választáson olyan sok szavazatot hozott az erdélyi magyarság, „amire az elmúlt 20 évben nem volt példa”, ezt szeretnék megismételni. Kifejtette, az RMDSZ a józan ész programját hirdeti.

Kelemen Hunor több román közvéleményformáló szerint is a legjobb jelölt, ám még most sem sikerült levetkőzni a „jó srác, kár, hogy magyar” mentalitást

– fogalmazott.

Csak neki vannak családközpontú üzenetei, ő gondolkodik közpolitikákban, foglalkozik az oktatás és az egészségügy kérdésével, a román kis- és középvállalatokat helyezné előtérbe a multinacionális cégekkel szemben, és az ő javaslatai csökkentenék a bürokráciát és állítanák meg a nem csak a magyarokat érintő népességcsökkenést. „Büszkék lehetünk a magyar jelöltre” – húzta alá Tánczos Barna.

Hozzátette, ezért lenne szükség több tízezer román szavazatra is, „hogy ne ürüljön ki az ország”. Kérte, hogy a külföldön élők is „szánják rá azt a néhány órát” a szavazásra. Közölte, bizonyították már azt is, hogy nemcsak a jelöltjeik, hanem a minisztereik is jobbak a románoknál.

Példaként említette, hogy az ő minisztersége idején sikerült csökkenteni a Tiszán Magyarországra jutó szemét mennyiségét, és akkor vezették be a betétdíjat. Azt is megjegyezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szavait idézve, hogy Magyarország és Románia között is akkor jók a diplomáciai kapcsolatok, amikor az RMDSZ kormányközelben van.

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a szenátorjelölt úgy fogalmazott, „most tényleg áll a bál Romániában”, 13 elnökjelölt van, és „nem lehet kitalálni, ki jut be az elnökválasztás második fordulójába”. Szólt arról, hogy jó eséllyel bejut a választás második fordulójába a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), és a belőlük kivált másik szélsőséges, magyarellenes alakulat is.

Tánczos Barna a tervezett román megyeátszervezésről szólva elmondta, a románok kifogyhatatlanok a magyarokat sújtó ötletekből;

az elképzelés nyomán nem maradna magyar többségű megye, veszélybe kerülne a magyar nyelvhasználat és az eddigi fejlesztések. Közölte, az önkormányzatiságban van a magyarok ereje, amely nagyon zavarja a szélsőségeseket.

„Erdély és Székelyföld senkinek nem fontos, csak az RMDSZ-nek” – közölte. A politikus reményét fejezte ki, hogy ahogy 35 éve mindig, most is sikerül bizonyítani, hogy együtt, közösségben maradtak a magyarok, hogy így erősek tudnak lenni, „és akkor nincs akkora veszélyben az erdélyi magyarság”. Romániában november 24-én tartják az államfőválasztás első fordulóját, december 1-jén pedig a parlamenti választást.