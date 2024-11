A fél évszázados Rubik-kockával népszerűsítik a magyar tudományt Bukarestben

Rubik Ernő Kossuth- és állami díjas építészmérnök, feltaláló 80. születésnapja, illetve világhírű találmánya, a Rubik-kocka megalkotásának 50. évfordulója alkalmából egésznapos programsorozatot rendez szombaton a Liszt Intézet bukaresti központja a Magyar Tudomány Ünnepe keretében.

„Kevesen tudják, hogy magyar találmányról van szó, de Romániában is nagyon népszerű a Rubik-kocka, ez a geometriai modellből született innováció, amely ma már a logika és kreativitás szimbólumává vált, így méltóképpen tudja képviselni a Magyar Tudomány Ünnepét, amelyet minden évben Bukarestben is megszervezünk, többnyire valamely magyar tudományos évfordulóhoz köthetően” – mondta az MTI-nek Kósa András László, a bukaresti magyar kulturális külképviselet igazgatója.

A Liszt Intézet bukaresti központjában bemutatják Rubik Ernő A mi kockánk című életrajzi kötetét, amely a Curtea Veche kiadónál jelent meg román nyelven, valamint Kerry Aradhya Erno Rubik si cubul magic (Rubik Ernő és a bűvös kocka) című könyvét, amely a Frontiera Kiadó gondozásában látott napvilágot.

A könyvbemutatón jelen lesz Anca-Maria Panoiu, a kötetek fordítója, a kiadók több képviselője, továbbá Demény Péter író, költő, műfordító és Mihai Capatinescu, a Romániai Speedcubing Egyesület képviselője.

A szerző, Rubik Ernő online kapcsolódik be a rendezvénybe – részletezte az intézet igazgatója.

A nemzetközi Rubik-kocka-szövetség, a World Cube Association által Books and Cubes at Liszt 2024 címmel hirdetett egésznapos eseményen a Romániai Speedcubing Egyesülettel partnerségben több kategóriát és korosztályt is magába foglaló Rubik-kocka-kirakó versenyt szerveznek, amelyre előzetesen 35 versenyző regisztrált.

A gyermekek számára Rubik-kocka-kirakó oktatást és gyermekfoglalkozást is szerveznek, amelyen bárki részt vehet. Az intézetünk előterében több mint 60 Rubik-kocka felhasználásával egy mozaik építésére is vállalkoznak a Romániai Speedcubing Egyesület tagjai.

Mivel számos graffitiművészt is megihletett a Rubik-kocka, az intézet udvarán graffitifestést is tartanak, az alkotási folyamatot a helyszínen élőben követheti a közönség.

A háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben fejlesztette ki Rubik Ernő.

Eredetileg Bűvös kocka néven szabadalmaztatta 1977-ben. A játék 1980-as átkeresztelését követően, Rubik-kocka néven hódította meg a világot. 1982. június 5-én szervezték meg az első Rubik-kocka-világbajnokságot, amelyet 2003 óta kétévente rendeznek meg.

A Rubik-kockát ma a legnagyobb, legsikeresebb magyar találmányok között tartják számon, a világon már több mint 500 millió darabot adtak el belőle. A magyar európai uniós elnökség logójának központi eleme is az idén ötvenéves Rubik-kocka.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Balázs Attila)