Böngészője eladására kényszerítik a Google-t

Az amerikai igazságügyi minisztérium azt tervezi: rákényszeríti a Google-t a Chrome böngésző eladására. Szerdán a minisztérium egy bírónak javaslatot tehet, hogy hozzon intézkedéseket az ügyben. A keresőóriást birtokló cég élénken tiltakozik.

Mérgesen reagált a Google vezetője arra a hírre, hogy az amerikai hatóságok a keresőpiac monopóliumának felszámolására törekszenek, valamint a mesterséges intelligenciával és az Androiddal kapcsolatban is lépéseket is szeretnének tenni – írja a The Guardian. A Bloomberg szerint az amerikai igazságügyi szervek és más hatóságok

a keresőpiac monopóliumának felszámolására törekszenek.

Az igazságügyi minisztérium a múlt hónapban bírósági papírokat nyújtott be, amelyekben közölte, hogy „strukturális jogorvoslati intézkedések” érvényesítését fontolgatja annak érdekében, hogy megakadályozza a Google-t egyes termékeinek használatában.

The US Department of Justice will ask a judge to force Google to sell off its Chrome internet browser, Bloomberg News reports, citing people familiar with the plans https://t.co/TBQIa4LFAs pic.twitter.com/9NmIiMBfIV — Reuters (@Reuters) November 19, 2024

Bírói intézkedés lehetséges

A minisztérium a Bloomberg szerint azt fogja szorgalmazni, hogy a Google, amely az Alphabet tulajdonában van, adja el a böngészőt, és azt is kéri a bírótól, hogy írjon elő új intézkedéseket a mesterséges intelligenciával, valamint az Android okostelefonos operációs rendszerével kapcsolatban – közli a brit lap.

A versenyhatóságok, valamint több amerikai állam, amely csatlakozott a Szilícium-völgyben működő vállalat elleni perhez, azt is javasolni tervezik, hogy Amit Mehta szövetségi bíró írjon elő adatengedélyezési követelményeket.

Tiltakozó Google-főnök

„A minisztérium továbbra is olyan radikális menetrendet folytat, amely messze túlmutat az ügy jogi kérdésein” – mondta Lee-Anne Mulholland, a Google vezetője egy nyilatkozatában.

#Google reacts angrily to report it will have to sell Chrome. https://t.co/bcu4g2XNX3 — The Trend Letter (@TheTrendLetter) November 19, 2024



„Ha a kormány ilyen módon a mérlegre teszi a hüvelykujját, az ártana a fogyasztóknak, a fejlesztőknek és a technológiai vezető szerepnek éppen akkor, amikor erre a legnagyobb szükség van” – teszi hozzá a BBC által idézett Mulholland asszony.

A Chrome a világ legelterjedtebb böngészője – a Similarweb webes forgalomkövetési rendszer szerint októberben 64,61 százalékos volt a globális piaci részesedése. A Google-kereső a Statcounter piackutató cég szerint októberben közel

90 százalékos részesedéssel rendelkezett a globális keresőmotor-piacon.

Sundar Pichai vezérigazgató elmondta, hogy a vállalat mesterségesintelligencia-keresőeszközeihez már több millió felhasználó fér hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)