1000 nap háború: nyoma sincs a tűzszünetnek, Biden döntése pedig tovább ront a helyzeten

Ezer napja tart az orosz–ukrán háború, a helyzet pedig óráról órára rosszabb. Joe Biden távozó amerikai elnök ugyanis engedélyezte az ukránoknak, hogy nagy hatótávolságú amerikai rakétákkal támadjanak orosz területeket. A háborús tervek mellett ráadásul több brüsszeli vezető is kiállt. Szakértők szerint ez világháborúhoz is vezethet, Oroszország ugyanis közölte: ha Ukrajna nagy hatótávolságú nyugati rakétákat használ, akkor ők nukleáris fegyvereket vethet be.

Tűzoltók dolgoztak egy kigyulladt lakóépületnél Mikolajivban. Az orosz támadások miatt itt is óriási a pusztítás: rengeteg ház semmisült meg, nagyon sokan megsebesültek – számolt be az M1 Híradó. Ukrajna keleti részén ez szinte mindennapos látvány. Harkivban, amely mindössze 30 kilométerre van az orosz határtól, a gyerekek most föld alatti iskolába járnak. Ezer napja tart a háború Oroszország és Ukrajna között. A konfliktus egyre véresebb, több tízezer civil áldozat mellett legalább egymillió katona esett el vagy sebesült meg a fronton. Ez a szám pedig napról napra tovább nő. A béketárgyalások még nem kezdődtek meg. A napokban ráadásul ismét fordulóponthoz érkezett a konfliktus. Joe Biden ugyanis zöld utat adott Ukrajnának, hogy amerikai gyártmányú, nagy hatótávolságú rakétákat használjon Oroszország területén lévő célpontok ellen. Szakértők szerint ez világháborúhoz is vezethet. Ennek ellenére a német, a holland és a francia diplomácia vezetője is üdvözölte Joe Biden döntését. Nemrég pedig a francia elnök közölte: egyetért az amerikai elnökkel. „Úgy vélem, kötelességünk segíteni Ukrajnát az ellenállásban. Ez az ellenállás háborúja, hogy megvédje a területét. Ezt egy olyan mélyreható változás is kiváltotta, amelyet nem szabad alábecsülni, nevezetesen az észak-koreai csapatok bevonása Oroszország mellett" – mondta Emmanuel Macron. Kapcsolódó tartalom Kaiser Ferenc: Ha Putyin nem akarja, nem lesz béke Az észak-koreai katonák ukrajnai háborúban való bevetése indokolja ezt a lépést, ezért az amerikai engedély is főleg az ő bázisaik fegyverzetük elleni támadásról szól. A háború ezer napjáról kedden az Európai Parlamentben is megemlékeztek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felszólalt. Nem sokkal korábban pedig közösségi oldalán írt arról: minden nap arra kérik a világot, hogy legyen elég erős ahhoz, hogy megakadályozza az ukrán nép elleni támadásokat. Ukrajna nyugati támogatásával azonban nem mindenki ért egyet. A napokban a szlovák miniszterelnök is élesen bírálta az amerikai nagy hatótávolságú rakéták bevetését. Robert Fico szerint mindez a háború eszkalációjához vezet. „Egyértelmű utasítást adtam mind a Szlovák Köztársaság külügyminiszterének, mind a védelmi miniszterének, hogy ne támogassák ezt az amerikai döntést, amely meghiúsítja a béketárgyalások megkezdését" – szögezte le Robert Fico. Kapcsolódó tartalom Biden engedélyével Ukrajna orosz területeket is lőhet rakétákkal Joe Biden amerikai elnök jóváhagyta, hogy az ukrán haderő mélységi támadásokat hajtson végre oroszországi célpontok ellen. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedek legveszélyesebb két hónapja áll előttünk. Mint fogalmazott: az Egyesült Államokban a hivatalából két hónap múlva távozó elnökkel olyan döntéseket hozhatnak meg, amelyek világméretű katasztrófához vezetnek. Egyre többen látják úgy: a békepárti Donald Trump nehéz helyzetbe kerülhet a Biden-adminisztráció döntése miatt. Vlagyimir Putyin ugyanis korábban közölte: a rakéták bevetésének engedélyezésével az érintett országok maguk is az Oroszország elleni háború közvetlen résztvevőivé válnak. Nemrég pedig közölték: mostantól nukleáris fegyvereket vethet be Oroszország, ha Ukrajna nyugati, nagy hatótávolságú rakétákat használ ellenük. „A nukleáris elrettentés célja annak biztosítása, hogy a potenciális ellenség megértse a megtorlás elkerülhetetlenségét az Orosz Föderáció és/vagy szövetségesei elleni agresszió esetén" – mondta a Kreml szóvivője. Jól látható, hogy a háború ezredik napján tovább romlott a helyzet. Szakértők ráadásul arra hívták fel a figyelmet, ha a feszültség Donald Trump beiktatásáig tovább nő, az megnehezíteni majd a tárgyalások megkezdését, ezzel pedig a háború lezárása is eltolódhat. Kapcsolódó tartalom Észak-Korea ratifikálta az Oroszországgal kötött védelmi szerződést A dokumentum a két ország között 2000. február 9-én megkötött barátsági, jószomszédi és együttműködési alapszerződést hivatott felváltani.