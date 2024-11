Lebuktak! Medvejelmezben verték át a biztosítókat

A kaliforniai hatóságok jelentése szerint négy férfi azt állította, hogy 2024 januárjában Lake Arrowhead városában medvetámadás áldozatai lettek. A vádlottak videófelvételeket nyújtottak be biztosítótársaságuknak, melyeken látszott, amint egy „medve” a jármű belsejében mozog és súlyos károkat okoz. A felvételek további elemzése alapján azonban a nyomozók rájöttek, hogy a „medve” valójában egy medvejelmezbe öltözött ember.

An investigation into a suspicious insurance claim filed by four Los Angeles-area residents revealed a scheme where someone wore a bear costume and scratched up the inside of three cars, officials said.

