Hörcsöginvázió a fedélzeten – óriási káoszt okoztak a rágcsálók

A káosz akkor kezdődött, amikor a Lisszabonból induló Airbus 320-as gép leszállt Ponta Delgadában. A poggyászkezelők észrevették, hogy a szállítmány részeként érkező hörcsögök ketrecei megsérültek, és az állatok szabadon kóborolnak a raktérben. A hörcsögöket egy helyi állatkereskedés rendelte, és a szállítmány görényeket és madarakat is tartalmazott.

A hörcsögök szökése miatt a repülőgép nem tudott visszatérni Lisszabonba, mivel az állatok szabad mozgása komoly kockázatot jelentett a repülés biztonságára. A rágcsálók azóta is bujkálnak a gép különböző zugaiban, és bár a legtöbbjüket sikerült befogni, 16 hörcsög még mindig szabadon van.

A hörcsögök híresek arról, hogy szinte bármit megrágnak, ami az útjukba kerül – legyen az játék, bútor vagy elektromos kábel. Az alumíniumnál és réznél is keményebb metszőfogaik komoly károkat okozhatnak, és ha a rágás során elektromos vezetéket találnak, az nemcsak a gép rendszerére, hanem az állatok életére is végzetes lehet.

This is your captain squeaking! Aircraft is grounded after over 130 hamsters in the hold manage to escape their cages https://t.co/uPYEhFWAtE pic.twitter.com/Ru0kdyH7XZ

— Mail+ (@DailyMailUK) November 17, 2024