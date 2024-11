Esküvő helyett életmentés – egy pár minden megtakarítását egy sérült kölyökkutyára költötte

Egy arkansasi pár nem mindennapi döntést hozott: félretett esküvői alapjukat áldozták fel, hogy megmentsenek egy súlyosan sérült kutyát. Dylan McCay és menyasszonya, Emily Roberts elmesélték, hogy a megtakarításaikat egy goldendoodle műtétjére fordították, akit elhagyatottan és rossz állapotban találtak az út szélén – derült ki a pár Facebook-bejegyzéséből.

„A kutyát elütötte egy autó és ezután ott hagyta az út szélén elpusztulni” – idézték fel. „Egész nap esett az eső, a kutya átázott. Gyorsan összeszedtem néhány törölközőt és takarót, és odasiettem.”

A pár Acklinnak nevezte el a kutyát, akit Dylan a greenbrieri állatkórházba szállított, ahol azonnali ellátást kapott. Kiderült, hogy mindkét hátsó lábában eltört a combcsont, és a nedves körülmények miatt az orvosok attól tartottak, hogy fertőzés is kialakulhatott. Acklinben nem találtak mikrochipet, és gazdája sem jelentkezett, így a kutya sorsáról a jegyespár döntött: ők vállalták az orvosi költségeket.

