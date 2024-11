Egy üzenet a múltból: saját lányához került az anya 26 évvel ezelőtti palackpostája

Makenzie Van Eyk, a St. John the Baptist katolikus általános iskola negyedik osztályos tanulójaként 1998-ban egy iskolai projekt keretében levelet írt a Nagy-tavakról, majd ezt egy palackba helyezte, és bedobta a St. Clair-tóba. A gyermeki üzenet célja az volt, hogy talán egy nap valaki megtalálja, de az idők folyamán Makenzie teljesen megfeledkezett róla – írja a People.

Mom’s Childhood Message in a Bottle Finds Its Way to Her Daughter 26 Years Later: ‘Mouth Completely Dropped’ https://t.co/P2CfFIaurf

— People (@people) November 10, 2024