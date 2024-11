Szép, szőke és nagyon kemény – Donald Trump minden idők legfiatalabb sajtófőnökét nevezte ki a Fehér Ház élére

„Karoline Leavitt nagyszerű munkát végzett a történelmi (választási) kampányom sajtótitkáraként, és örömmel jelentem be, hogy ő lesz a Fehér Ház sajtófőnöke” – fogalmazott Trump péntek este kiadott sajtóközleményében.

– írta a megválasztott elnök.

Thank you, President Trump, for believing in me. I am humbled and honored.

Let’s MAGA!🇺🇸 pic.twitter.com/UF1ljE1r9R

— Karoline Leavitt (@kleavittnh) November 16, 2024