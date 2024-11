Orbán Viktor a hazafiság és az erős Európa fontosságát hangsúlyozta a Patrióták Európáért pártszövetség első közgyűlésén

A hazafiság és az erős Európa fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért pártszövetség első közgyűlésén elmondott beszédében szombaton Párizsban.

A kormányfő köszönetet mondott Marine Le Pennek, a francia Nemzeti Tömörülés elnökének a közgyűlés megszervezéséért, és gratulált a pártszövetség újonnan megválasztott elnökének, Santiago Abascalnak, aki a spanyol VOX párt elnöke.

A múlt heti amerikai választás tanulságait elemezve leszögezte: „Donald Trump volt elnök, aki maga is hazafi, egy terminusnyi szünet után visszatér a hatalomba”.

„Így büszkén mondhatjuk, hogy mi, patrióták vagyunk többségben a nyugati világban”.

A fontos tanulságok közül az első – mondta a miniszterelnök -, hogy „a baloldal bármit megtenne, hogy politikailag, erkölcsileg és törvényileg megsemmisítsen bennünket”, „nem tudják elviselni a gondolatot, hogy visszatérünk a hatalomba, szerintük csak akkor van demokrácia, ha ők győznek, és úgy gondolják, hogy bármilyen eszköz jogos győzelmünk megakadályozására. Ha úgy látják, hogy győzni fogunk, a megállításunkra fegyverként használják a törvényt és a bíróságokat”.

Ezt tették Trumppal, ezt tették Matteo Salvinivel (az olasz Liga vezetőjével), és ezt próbálják megtenni vendéglátónkkal, Marine Le Pennel (a Nemzeti Tömörülés elnökével), valamint Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével is – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: erre közös választ kell adni.

Az amerikai választás második tanulságaként azt emelte ki, hogy e rendkívül nehéz körülmények között is tudnak győzni, és nem csak kis többséggel, hanem történelmi és monumentális győzelemmel.

A választás harmadik tanulsága, hogy azért győznek, mert a baloldal képtelen kormányozni, „akadályt képez a népek fényes jövője útján”.

Az országokat sokkal jobban is lehet kormányozni, de nekik (a baloldalnak) nincs meg a képességük erre. Övék volt a hatalom, de vezetésük alatt Amerika és Európa erőtlenné vált. Rosszul kezelték az inflációt, az energiagazdálkodást, a biztonságot, a háborút, az oktatást, a civilizációs kihívásokat, és természetesen a bevándorlást. Ők az akadályai annak, hogy Amerika, Magyarország és Európa ismét nagy legyen – mondta a miniszterelnök.

Noha magukat szakértőknek mondják, csak a régi világ szakértői, a patrióták az új világé. Az új idők pedig új korszakot és új intézkedéseket követelnek – tette hozzá.

„Az első fontos lecke Trump elnök kampányából és győzelméből a következő: vállalni kell álláspontunkat, és hangosan, érthetően ismertetni azt”

– szögezte le.

A miniszterelnök közölte:

„nem kell a politikai centrum felé elmozdulnunk, mert a politikai centrum mozdult el felénk”.

Példaként a bevándorlást említette, amely Trump kampányának egyik fő kérdése volt. „Trump elnök nem azt mondta, hogy az Egyesült Álamoknak ki kell utasítania az illegális bevándorlók 30 százalékát, amint ezt a baloldal állította róla. Ő száz százalékot mondott, és lássuk, mit választott a nép! Ilyen világos és bátor vezetésre van szükségünk. (.) Ki kell mondani határozottan: (.) sem gender, sem háború, sem bevándorlás”.

A Nyugat szerepe a világban elkerülhetetlenül és tagadhatatlanul megváltozott. Európa vezetésének a viszonya az Amerikát vezető hatalommal szintén változóban van, és Európában is új politikai realitás uralkodik.

„Alapjában véve mi vagyunk az új realitás, a Patrióták”

– hangoztatta.

„Ez nem üres establishment-szellem többé, hanem konkrét testet öltött, erős hang, amely Európa változásáért kiált minden egyes nap. Az európai választásokon Európa népe világos üzenetet küldött: változást akarnak Brüsszelben, és nekünk erre a változásra kell gondolnunk. Mi vagyunk most a harmadik legnagyobb erő az Európai Parlamentben. De minden esély megvan arra, hogy a ciklus végéig mi legyünk a legerősebbek. Már győztünk Franciaországban, Csehországban és Ausztriában, és folytatjuk a sorozatot. Természetesen vannak előttünk kihívások, hiszen nemzetközi szövetségek kötése és politikák összehangolása is nehezebb a jobboldalon. Hazafiak vagyunk, szeretjük a hazánkat, de minden ország egyedi. Még ha vannak is közös gondjaink, a különböző országoknak különböző megoldásra van szükségük. A baloldal jobb helyzetben van, ők nem törődnek a hazájukkal, csak a saját ideológiájukkal. Mi a jobboldalon tudunk találni néhány olyan ügyet, amelyekben hatni tudnunk, és konkrét célokat tudunk kitűzni, ezek egyesítenek bennünket. Ezek közül az egyik legfontosabb a migráció”.

„A Patrióták céljai világosak: nem engedünk be embereket, és akik már itt vannak, azokat el kell távolítani. Ez ilyen egyszerű. Meg kell védeni a határainkat és az országainkat. Gyenge határok gyenge Európát teremtenek, az erősek erőset.

Ha Brüsszelnek ez nem tetszik, meg kell változtatni a szabályokat, vagy ki kell bújni alóluk, ahogy holland barátaink tették. Mi, magyarok azt választottuk, hogy forradalmat indítunk. Nem engedünk Magyarországra egyetlen migránst sem, bármit is mondjon Brüsszel” – mondta Orbán Viktor.

„Az országos méretű lázadás törvényen és népszavazáson alapul. Így védtük meg nemzetünket a bevándorlás ellen. Következésképpen optimista vagyok. Az emberek a nyugati világban belefáradtak abba, hogy baloldal kormányozza őket. A baloldal mindegyik pártja olyan, mint egy rossz és hosszú film, van mondanivalója, de a végén nincs megoldás, és az emberek a felénél otthagyják. Itt az ideje egy új történetnek, a horizonton megjelentek a hazafiak és megjelent a szuverenitás időszaka. És amikor megérkezik, nekünk, Patrótáknak készen kell állunk. Van víziónk, világos céljaink és konkrét terv ezek elérésére” – szögezte le Orbán Viktor, idézve az Európai Unió soros magyar elnökségének jelmondatát: „Tegyük ismét naggyá Európát!”.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke felszólal a Patrióták Európáért pártszövetség első közgyűlésén Párizsban 2024. november 16-án.MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán