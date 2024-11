Spanyolországban többen meghaltak egy idősek otthonában keletkezett tűzben

Az intézményben 82-en tartózkodtak a tragédia idején, a többieket sikerült időben kimenteni a lángoló épületből.

At least ten people have been found dead following a fire at a retirement home in northeastern Spain, according to the AFP news agency.

The El Pais newspaper is reporting that several people have been injured in the incident, including at least one in critical condition. pic.twitter.com/OOxeSS81BY

— FlashFeed (@FlashFeed365) November 15, 2024