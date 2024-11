Csendes tiltakozással emlékeztek meg a két hete történt újvidéki tragédia áldozatairól

Tizennégy percig tartó csenddel emlékezett a szerbiai ellenzék és az újvidékiek egy része arra a tizennégy emberre, aki tizennégy nappal ezelőtt vesztette életét, amikor az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője leszakadt. Az ellenzék egyben a vasútállomás előtti útkereszteződés lezárásával tiltakozott azért, mert a tragédia felelőseit még nem kutatták fel.

Az ellenzéki kezdeményezéshez, amely az „Állj meg, Újvidék” nevet viselte, több helyi lakos is csatlakozott. A cél az volt, hogy a tragédia megtörténtének időpontjától, vagyis 11 óra 52 perctől kezdve 14 percen át az emberek ne a saját gondjaikkal foglalkozzanak, hanem emlékezzenek azokra, akik két hete vesztették életüket, amikor rájuk szakadt a vasútállomás többtonnás beton előtetője. A balesetet hárman élték túl, állapotuk még mindig válságos.

A pénteki csendes tiltakozás 14 perc után véget ért, a pályaudvar előtti kereszteződésben újraindult a forgalom.

A tiltakozó ellenzék két hete követeli, hogy tartóztassák le a tragédia felelőseit, hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében részt vevő cégekkel kötött szerződéseket, és mondjon le a szerb miniszterelnök, illetve Újvidék polgármestere.

A szerződéseket azért szeretnék látni, mert a tragédia napján az illetékes miniszter, illetve a szerbiai vasutak infrastruktúrájáért felelős vállalat azt közölte, hogy a leszakadt előtető nem képezte a felújítási munkálatok részét, ezért azt nem is újították fel, azóta viszont számos felvétel került nyilvánosságra, amelyen látszik, hogy módosítottak a szerkezeten, további terhelésnek téve ki a hat évtizede épült konstrukciót.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. A tárcavezető azóta lemondott, de az ellenzék szerint további lemondásokra, illetve büntetőjogi felelősségre vonásra is szükség van.

Aleksandar Vucic köztársasági elnök leszögezte: a bíróságnak kell eldöntenie, ki a felelős a tragédiáért, de bizonyosan felelősség terheli mindazokat, akik nem gondoltak arra, hogy fel kell újítani a hatvan éve felhúzott épület minden részét. Nem azért kell megtalálni a felelősöket, hogy valakit bűnösnek lehessen kikiáltani, hanem azért, hogy hasonló esetek a jövőben ne forduljanak elő – tette hozzá.

Kiemelt kép: Virágot hagy egy nő az újvidéki épületomlás áldozatainak rögtönzött emlékhelyén, a városi vasútállomás épületénél a tragédia után (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)