Már lábadozik Gus, a 3200 kilométert leúszó császárpingvin

Egy császárpingvin épp lábadozik, miután az Antarktiszról egészen Ausztráliáig úszott – ez több mint 3200 kilométeres út volt. A madárra november 1-jén találtak rá az ország délnyugati partvidékének egyik népszerű strandján.

A magányos pingvint elsőként Aaron Fowler szörfös vette észre: „Figyeltük, mi történik, és megláttuk ezt a hatalmas madarat a vízben, először azt hittük, valamilyen tengeri állat” – mesélte Fowler. „Aztán egyre közelebb jött a parthoz – túl nagy volt –, majd egyszer csak felállt, és egyenesen felénk bicegett.”

Miscalculated, but where: the emperor penguin swam 3,500 kilometers across the Pacific Ocean in search of food and ended up in Australia.

The bird was discovered by surfers – according to them, the traveler did not like the sandy shore. He wanted to slide on the sand as if it… pic.twitter.com/myUpEvv7EB

