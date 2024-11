Újabb áradások pusztítanak Spanyolországban

Özönvíz árasztotta el Malagát és Valenciát is, utóbbi térségben alig két hete több mint kétszáz halálos áldozatot követelt az áradás. A régióban még mindig tart a helyreállítás, ami megnehezíti az újabb árvizek elleni védekezést. A hatóságok elővigyázatosságból utakat és vasútvonalakat zártak le, emellett tanítási szünetet és kijárási tilalmat is elrendeltek.

Forgószél kavargott a tenger felett Spanyolország déli partjainál szerdán. A jelenség víztölcsért okozott nemsokkal azelőtt, hogy újabb vihar csapott le nagy mennyiségű csapadékkal az Ibériai-félszigetre – hangzott el az M1 Híradóban.

Malagában folyókká változtak az utcák, miután fél nap alatt mintegy 180 milliméternyi eső zúdult a térségre.

Magyarországon átlagosan négy hónap alatt hullik le ennyi csapadék.

A közlekedés szinte teljesen megbénult a városban. A villámáradás miatt metróállomásokat zártak le, a régióban leállt a vasúti közlekedés és több autópálya is járhatatlan. Emellett tanítási szünetet is elrendeltek a hatóságok, otthonokat, kórházakat evakuáltak. Háromezer embert pedig még a katasztrófa előtt kimenekítettek.

„Az emberek nagyon aggódnak, mert öt évvel ezelőtt a folyó majdnem egy méterrel az utcaszint fölé emelkedett. Akkor az iskola falai beomlottak. Pincéket, lakásokat öntött el a víz, igazi katasztrófa volt” – mondta egy férfi az M1 riportjában.

Valenciára ismét lecsapott a heves esőzés

Szerda este megérkezett az újabb esőzés a kelet-spanyolországi Valencia tartományba is, ahol két héttel korábban több mint kétszáz halálos áldozatot követeltek az áradások. Itt is bezárták az iskolákat és a kijárási tilalmat is elrendeltek.

„Azt mondták, hogy szerdán hat órára érjünk haza, és maradjunk otthon, mert heves esőzések jönnek, és menjünk a magasan fekvő területekre, ha tudunk. Mert az összes csatorna el van dugulva, és nem tudják, hogy mi fog történni az újabb esőzés alatt” – magyarázta egy élelmiszersegélyeket osztó önkéntes.

Az árvíz sújtotta kelet-spanyolországi Valencia tartományban az október végi özönvízszerű esőzések előidézte áradások miatt 223 ember életét vesztette Spanyolországban, a legtöbben Valencia tartományban (Fotó: MTI/EPA/EFE/Biel Alino)

A hatóságok megfeszített tempóban dolgoznak azon, hogy megtisztítsák a csatornahálózatot és az utcákat a sártól, amit még a két héttel ezelőtti áradások hagytak hátra, miközben több településen még mindig akadozik az áramszolgáltatás és nincs ivóvíz sem.

Közben igyekeznek helyreállítani a megrongálódott árvízvédelmi rendszert is.

Egy munkás elmondta, hogy homokzsákokat helyeztek el, hogy falat hozzanak létre, mely ugyanazt a funkciót tölti be, mint az árvízkapuk, amik csökkentik a lakónegyedekbe betörő vízmennyiséget.

Valenciába kedden a király is ellátogatott, hogy a takarítást segítő katonákkal találkozzon. Az árvíz után több ezer embert mozgósítottak, miközben az ország és a régió vezetését is komoly kritika érte, amiért nem voltak megfelelően felkészülve a katasztrófára. A újabb esőzések előtt ezért fokozott óvintézkedéseket tettek a hatóságok.

„Egy ilyen vészhelyzet idején mindre és mindenkire szükség van, önök most egész Spanyolországot képviselik” – hangsúlyozta VI. Fülöp király, majd köszönetet mondott a katonák munkájáért.

Az Európai Parlament szerdai ülésén egyperces néma csenddel emlékeztek a két héttel ezelőtti spanyol áradások áldozataira.