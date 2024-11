A képviselőházban is többséget szereztek a republikánusok

A Republikánus Párt Arizona államban aratott győzelmével szerdán 218 helyet szerzett, és ezzel szűk többségbe került a 435 fős amerikai képviselőházban.

A törvényhozás alsóházában elért eredmény az elnöki tisztség és a szenátusi helyek többségének megszerzése után széles körű hatalmat biztosít Donald Trump megválasztott elnöknek programja megvalósításához.

A szűk képviselőházi többséget úgy is fenntarthatják a republikánusok, hogy Donald Trump az alsóházból három republikánus képviselőt is kiválasztott leendő kormányába. Korábban Elise Stefanikot az ENSZ-nagyköveti, Michael Waltzot a nemzetbiztonsági tanácsadói poszt várományosaként jelentette be, szerdán pedig közölte, hogy Matt Gaetzet jelöli igazságügy-miniszternek. A három távozó képviselő pótlására rendkívüli választásokat kell kiírni az általuk képviselt körzetekben, ám azokat évek óta a republikánusok irányítják.

Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke a múlt héten arról beszélt, hogy „lángvágóval” esnek neki a demokrata kormányzatnak és szövetségi szintű programjainak, szem előtt tartva még a népszerűnek bizonyult intézkedések felülvizsgálatának a lehetőségét is.