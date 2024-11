Nagyot nőtt Moo Deng, a világhírnévre szert tett kis víziló

Nem sokkal azután, hogy Thaiföld imádnivaló törpe víziló bébije, Moo Deng, bemutatkozott a világhálón, nevét szerte a világon megismerték: az állatkert előtt rendre már nyitás előtt óriási sorok kígyóznak, akiknek pedig nem áll módjukban ilyen messzire utazni, azok egy 24 órás élő közvetítésnek hála, követhetik a kisállat mindennapjait.

Moo Deng gyorsan nő, és rajongótábora is töretlenül gyarapszik. Az aprócska víziló naponta sok ezer látogatót vonz, és a helyi gazdaságot is fellendíti. Óriási népszerűsége miatt az állatkert őt ábrázoló ajándéktárgyak árusításába fogott, és kénytelen volt a vízilovak kifutója mellett eltölthető időt is korlátozni a látogatók számára.

Fotó: Lauren DeCicca/Getty Images

Neve magyarul egyébként pattogó malacot jelent, ami jól tükrözi a víziló bébi temperamentumos természetét.

Fotók: Lauren DeCicca/Getty Images