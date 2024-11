Futballhuligánokat keres homályos fotók segítségével a holland rendőrség

Szándékosan elhomályosított (vagyis „kitakart”) ezáltal felismerhetetlen fotók segítségével próbálja kézre keríteni a holland rendőrség azokat a férfiakat, akik a gyanú szerint inzultálták, bántalmazták a vendég izraeli szurkolókat a múlt csütörtökön játszott Ajax Amsterdam–Maccabi Tel-Aviv labdarúgó Európa Liga-mérkőzés előtt és után.

A holland rendőrség kedden este tette közzé az öt, vélhetően bevándorló hátterű férfi fotóját, akikkel szemben közterületen elkövetett csoportos garázdaság miatt adtak ki körözést. Az amszterdami kapitányság összesen 29 gyanúsítottal szemben indított eljárást, közülük öten követték el a „legsúlyosabb bűncselekményeket”.

Police release blurred photos of suspects wanted for public violence in Amsterdam riots https://t.co/uLSVU3wLRT

— NL Times (@NL_Times) November 13, 2024