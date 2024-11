Donald Trump megérkezett Washingtonba, hogy jelképesen átvegye a hatalmat Joe Bidentől

Donald Trumpra szerdán két fontos látogatás vár. Előbb a Republikánus Párt vezetőivel együtt a washingtoni Capitol Hillre látogat, majd helyi idő szerint 11 órakor (közép-európai idő szerint 17 óra körül) találkozik Joe Biden elnökkel a Fehér Házban – számolt be a BBC World.

Az amerikai CBS News szerint Melania Trumpot is meghívták a Fehér Házba, ám

Mrs. Trump will not be attending today’s meeting at the White House. Her husband’s return to the Oval Office to commence the transition process is encouraging, and she wishes him great success.

In this instance, several unnamed sources in the media continue to provide false,…

— Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) November 13, 2024