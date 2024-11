Az izraeli mentőszolgálat tudatta, megölt két izraelit egy libanoni rakéta

Megölt két izraelit egy libanoni rakéta a libanoni határhoz közeli Naharíja városban kedd délután – jelentette a helyi mentőszolgálat

A negyven év körüli halálos áldozatok mellett több harminc év körüli férfi megsebesült a repeszek nyomán. A lövedék egy épületbe csapódott be, amely később kigyulladt. Az izraeli hadsereg közölte, hogy a kedd délutáni hullámban mintegy tíz rakétát indítottak Libanonból Izrael ellen.

Ezzel párhuzamosan az ország középső részén, Tel-Avivban is megszólaltak a légvédelmi szirénák, a hadsereg jelentése szerint három, oda irányzott rakétát fogtak be a légvédelmi ütegek. Izrael északi részén, Galileában is számos alkalommal, több hullámban voltak légiriadók rakéták és drónok miatt kedden.

Korábban a hadsereg szóvivője arról tájékoztatott, hogy az izraeli egységek folytatják szárazföldi hadműveleteiket Dél-Libanonban, ahol az Iránból támogatott síita Hezbollah milícia lövedékekkel megrakott kilövőállomásaira bukkantak, amelyek készen álltak kilövésre Izrael ellen, valamint más fegyvereket, katonai felszereléseket és dokumentációt találtak.