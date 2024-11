Donald Trump „cárt” nevez ki a határok védelmére, Elon Muskból miniszter lehet

Az Egyesült Államok alkotmánya szerint egy pártnak 218 képviselői mandátumra van szüksége ahhoz, hogy megszerezze a képviselőházi többséget, Donald Trump megválasztott elnök pártjának pedig a legfrissebb adatok szerint 214 képviselői helyük van, szemben a demokraták 205 mandátumával.

Az Egyesült Államokban közben megkezdődtek a találgatások arról, ki fogja betölteni a legfontosabb pozíciókat Washingtonban. Donald Trump eddig két nevet említett: Elise Stefanik New York-i képviselőnő lesz az Egyesült Államok új ENSZ-nagykövete, Tom Homant pedig belügyminiszterré nevezhetik ki. Legfontosabb feladata – az illegális bevándorlás elleni küzdelem jegyében – a határvédelem biztosítása lesz.

A republikánusok várhatóan legalább 52 mandátumot szereznek a 100 tagú szenátusban, miután Nyugat-Virginia, Ohio és Montana államban egy-egy, korábban a demokraták által birtokolt helyet is megszereztek. A washingtoni képviselőházi többség felhatalmazza a Republikánus Pártot arra, hogy kezdeményezze a képviselői mentelmi jog megvonását, illetve szükség esetén eljárást indítson egyes képviselőkkel szemben.

Ha a republikánusok a kongresszus alsóházában és a szenátusban is többséget szereznének, azzal Trump kormányzati programja, javaslatai nagyobb eséllyel nyernék el a kongresszus jóváhagyását, mintha az egyiket a demokraták irányítanák. Donald Trump többek között azt ígérte a kampányban, hogy letöri az inflációt, csökkenti az adókat, az illegálisan az USA-ban tartózkodó bevándorlókat pedig kitoloncolják.

Tom Homanra, a bevándorlási és vámhivatal (ICE) volt igazgatójára már korábban többen tippeltek, hogy ő lehet a következő belügyminiszter. Trump a Truth közösségi platformon azt írta róla, hogy a leendő miniszter „a nemzet határaiért felel majd, beleértve (…) a déli határt, az északi határt, valamint az összes tengeri és légügyi biztonsági kérdést”.

A Fox News Online szerint az is biztosra vehető, hogy a 67 éves Susan Wiles lesz Trump kabinetfőnöke, aki sok egyéb mellett az elnöki sajtótájékoztatók megszervezéséért és lebonyolításáért felel majd.

