Trump győzelme után Európának jobban kell törődnie saját biztonságával a cseh külügyminiszter szerint

Európának Donald Trump választási győzelme után jobban kell majd törődnie saját biztonságával – jelentette ki Jan Lipavsky cseh külügyminiszter a Seznam.cz hírportálon vasárnap megjelent interjúban.

Lipavsky szerint Donald Trump terve, hogy gyorsan lezárja az orosz-ukrán háborút, nem egészen reális. „Az Egyesült Államok legfőbb kihívója Kína lesz. Ezért úgy nézhet ki, hogy meg akarnak állapodni Oroszországgal. Aránylag gyorsan rájönnek azonban, vélem én, hogy ez nem lehetséges” – szögezte le a cseh diplomácia irányítója.

Kijelentette: felhívta az Egyesült Államok és mások figyelmét is arra, hogy egy esetleges második München globális háborúba sodorhatja a világot.

„Figyelmeztettem az Egyesült Államokat és a jövőben is figyelmeztetni fogom egy második München veszélyeire” – tette hozzá, utalva arra, hogy a nyugati nagyhatalmak 1938 szeptemberében Münchenben arra kényszerítették Csehszlovákiát, hogy az európai béke remélt megőrzése érdekében önként átadja a szudétanémetek lakta területeit az Adolf Hitler vezette náci Németországnak.

Ez azonban nem békéhez, hanem a II. világháborúhoz vezetett.

„Az ukrajnai háború bármiféle megoldása csak Kijev egyetértésével valósulhat meg, azt nem szabad külföldről meghatározni. Főleg, ha bizonyos kompromisszumokat tartalmazna, amelyek sértenék Ukrajna államiságát. Bármerre járok, mindenütt felhívom a figyelmet 1938-ra, a müncheni egyezményre. Az nem vezetett Hitler és a náci terjeszkedés megállításához Európában. Ezt nem szabad megtennünk az ukránokkal. Mondtam ezt az amerikaiaknak és újra el fogom mondani” – fejtette ki álláspontját a cseh külügyminiszter.

Arra válaszolva, miért nem lehet Vlagyimir Putyinnal megegyezni, Jan Lipavsky azt mondta: „az utóbbi három évben (Putyin) nem fejtett ki semmiféle reális igyekezetet az orosz birodalmi terjeszkedés leállítására. Minden nyilatkozata (az esetleges békéről) csak a müncheni forgatókönyvhöz vezet”.

A cseh miniszter hangsúlyozta, hogy Donald Trump témával kapcsolatos nyilatkozatait nagyon komolyan kell venni, de meg kell állapítani, mi is a pontos, valódi tartalmuk. „Amerika most egyértelműen abba az irányba fogja nyomni Európát, hogy több pénzt adjon a védelemre. Erre nekünk is fel kell készülnünk” – mutatott rá Lipavsky.