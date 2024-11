Először kelt el egy humanoid robot által készített műalkotás aukción

A női vonásokkal felruházott Ai-Da az első humanoid robot, amelynek egy nagy aukciósház eladta az alkotását. Az Ada Lovelace brit matematikusról és komputerúttörőről elnevezett humanoid a szemébe épített kamerák és az Oxfordi Egyetem tudósai által kifejlesztett algoritmus segítségével tudja lerajzolni azt, amit lát. A rajzoláshoz ceruzát vagy tollat használ, mechanikus karjának mozgását a koordinátákat megadó algoritmus szabályozza.

An Alan Turing painting by a humanoid robot artist called Ai-Da has made history by selling for $1.32 million at Sotheby’s, becoming the first such work to be sold by a major auction house pic.twitter.com/57ysMwMn2M

— Reuters Science News (@ReutersScience) November 8, 2024